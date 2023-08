Megújul a Székely Nemzeti Múzeum kertje

Herczeg Ágnes ugyanakkor nemcsak tájépítész és kerttervező, hanem kerttörténész is, a Magyar Kertörökség Alapítvány létrehozója. Ennek a szervezetnek a megalapításával is azt célozta meg, hogy ezt az örökséget közkinccsé tegye, népszerűsítse, hiszen büszkeségre ad okot.

Most is két hallgatóval és egy kollégával érkezett a múzeumba, ahol ott jártunkkor éppen saját kezűleg festett a padokra a magyar motívumkincsből összeállított mintát.

A Székely Nemzeti Múzeum előterében a „kertörökségüknek is fantasztikus időszakát képező, ún. táblás kerttel találkozhat a belépő, aminek eredete Mátyás király udvaráig, az egész Európában méltán híres kulturális központban kialakult kertművelési módszerig nyúlik vissza”. A reneszánsz hagyományt aztán az erdélyi nagyasszonyok, köztük Lorántffy Zsuzsanna, Bornemissza Anna a 16–17. századig éltették, annak eszmeiségét és a magasabb alkímiai ismereteket is átörökítvén.

Így él tovább eleink öröksége, hiszen régen is a kertekben mindent megtermeltek, és mindent feldolgoztak. Innen kerültek a kamrába a befőttek, lekvárok, aszalványok, de a nők – mivel a kertészkedés főleg az asszonynép feladatát képezte – a szépítkezéshez, tisztálkodáshoz és a betegségek gyógyításához való virágvizeket, szappanokat, illóolajokat, tinktúrákat, elixíreket is elkészítették.

– magyarázta, és miközben körbesétáltuk a múzeumkertet, ennek a gyakorlati megvalósítását is megszemlélhettük.

Már a kapu és a múzeumajtó között található kis előtér is szolgálhat pihenőhelyül, de előadások, rendezvények megtartására is alkalmas. Az épület mögötti színpadhoz egy amfiteátrumszerű nézőteret építettek ki, ami előadásokon kívül csak kerti bútorként, üldögélésre alkalmas helyként „működik”. Hátul pedig, „ahol kicsit kaotikusabb volt a tér”, és szétszórtan szobrok voltak kihelyezve, most pázsit zöldell, illetve a támfalakon üldögélni lehet, de azok akár később kihelyezendő szobrok posztamenseként is funkcionálhatnak majd, hiszen a jövőre, a múzeumfejlesztésre is gondolni kell. Rendezvényeket, kirakodóvásárokat is lehet majd itt szervezni.

A Csíki-házhoz érkezvén zártuk körsétánkat. Itt szeder, málna, hárs, csicsóka díszeleg a ház oldalában, de a virágok sem hiányoznak, miközben a régi hagyományt követve, miszerint fiú születésekor körtefát, lány születésekor almafát ültettek, itt is két gyümölcsfát találunk.

Valami régi, valami új

Minden idős fát megtartottak és leltárba vettek, így a nagy tiszafákat, bukszusokat, a nyolcvanéves mogyoróbokrokat, amik nagy értékei a kertnek. Készül az egyedre szabott faápolási stratégia: az odúkat ki kell tisztítani, levegőssé tenni, kivezetni belőlük a vizet, olykor metszeni is szükséges.