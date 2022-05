Megtisztult a szoborcsoport, történelmi Bolyai-emlékünnepséget tartanak Marosvásárhelyen

65 évvel ezelőtt kapott nevet a Bolyai Farkas Gimnázium és ugyancsak 65 éve áll az iskola előtti téren a két Bolyai szobra is. A kerek évforduló apropóján kétnapos ünnepséget szervez az iskola közössége, de az egykori diákok jóvoltából a Bolyaiak szoborcsoportja is megtisztult, új köntösben köszönti az évfordulót.

Történelmileg az úgy volt, hogy 1956-ban néhai Kozma Béla iskolaigazgató javasolta, hogy az iskola vegye fel a Bolyai Farkas nevet, ezt jóvá is hagyták októberben, de az iskola valójában 1957-től viseli a Bolyai nevet és a Bolyai Farkast és fiát, Bolyai Jánost ábrázoló szobrot is 1957-ben avatták. Ugyanakkor 65 évvel ezelőtt is felújították a névadás előtt az iskolát és most is felújítás zajlik