Megtelt a sepsiszentgyörgyi kórház koronavírusos betegeket kezelő intenzív terápiás osztálya

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Ez nem azt jelenti, hogy nem tudnak több súlyos állapotban levő, intenzív ellátásra szoruló fertőzöttet ellátni, ám a kórházon belül folyamatos átszervezésre van szükség, hogy ezt megoldják – szögezte le András-Nagy Róbert kórházigazgató.

Rámutatott, több forgatókönyvet is kidolgoztak, a legrosszabb esetben a műtőblokk egy részét is átalakítják intenzív terápiás ellátásra, ám abban bíznak, hogy erre nem lesz szükség. Nemcsak az ágyszám, az orvosi felszerelés adja az intenzív ellátás keretét, hanem a szakemberek száma is. A sepsiszentgyörgyi kórházban más osztályokról helyeznek át időlegesen személyzetet, de

minden átszervezés valamilyen szinten a nem koronavírusos betegek ellátásának rovására megy.

Az igazgató szerint csak az lehet a megnyugtató megoldás, ha minden kórház kiveszi a részét a koronavírus-fertőzöttek ellátásából is, minden intézményben vállalják a fertőzöttek és a többi beteg kezelését. A sepsiszentgyörgyi kórházba beutalt fertőzöttek száma nem kiugróan magas, nincs összhangban az intenzív terápiás ellátásra szorulók számával, ennek a hátterében az áll, hogy a betegek nem kérnek időben segítséget, sokan már egyenesen az intenzív terápiás osztályra kerülnek, vagy egy-két napos kórházi kezelés után szorulnak intenzív ellátásra, és előfordul, hogy az orvosok erőfeszítései ellenére sem sikerül megmenteni az életüket.

HIRDETÉS

András-Nagy Róbert felhívta a figyelmet, hogy csökken az intenzív ellátásra szorulók átlagéletkora, 45–50 évesek állapota súlyosbodik. Arra is kitért, hogy

noha növekszik a hivatalos esetszám, de ez nem tükrözi a valóságot, sokkal több a fertőzött, mint ahányan bekerülnek a nyilvántartásba.

Sokan ha megbetegednek, otthon elvégeznek egy gyorstesztet, hivatalosan nem jelzik az eredményt, és csak akkor kérnek segítséget, ha már nagyon súlyos az állapotuk.