Megőriznék helyüket a parlamentben a háromszéki RMDSZ-es honatyák

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete véglegesítette a parlamenti képviselői, illetve szenátori mandátumra pályázók listáját, amelyre – az újrázni óhajtó jelenlegi küldöttek mellett – új nevek is felkerültek.

A szeptember 9-i határidőig az induláshoz szükséges dossziét Miklós Zoltán, Gál Károly és Könczei Csaba jelenlegi képviselők nyújtották be, de

a jelöltlistára felkerült az erdővidéki nőszervezet elnöke által nevesített Buda Rozália és a gelencei ifjúsági szervezet által jelölt Tamás István neve is.

Fejér László Ödön szenátor is újrázna

Újrázna Fejér László Ödön szenátor is, az RMDSZ megyei nőszervezete közben Kondor Ágotát, az orbaiszéki fjúsági szervezet pedig Bodó Töhötömöt is jelölte. Szöllősi Tamás is indult volna szenátori mandátumért, de a kellő szervezeti támogatás hiányában a területi szervezet nem fogadta el jelentkezését – tájékoztatott az RMDSZ Kovászna megyei ügyvezető elnöke, Bodor László.