Megszűnt egy magyar, viszont elindul egy román tannyelvű osztály a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolában

A vártnál mintegy kétezerrel kevesebb diák jelentkezett az új tanévben indítandó általános és középiskolai osztályokba Hargita és Maros megyében, azonban az osztályok telítettségi aránya a tanévkezdésig hátralévő egy hónapban is javulhat még. Azoknak az osztályoknak a többségét, amelyekben nem lesz meg a minimális gyereklétszám, nem indítják el, lesznek azonban olyan esetek, amikor tanfelügyelőségi engedéllyel az előírt létszám alatti osztályokban is elkezdődhet az oktatás jövő hónapban.

A létszámhiány miatt egyelőre bizonytalan, hogy minden jóváhagyott osztályban elkezdődhet-e tanítás jövő hónapban • Fotó: Sándor Csilla

A nyolcadik osztályt végzettek közül négyezer tanuló iratkozott be a kilencedik osztályba – ismertette a 2019–2020-as tanév beiskolázási adatait Ioan Macarie. A főtanfelügyelő elmondta, Maros megyében összesen 181 kilencedik osztály indul ősztől, amelyből 135 középiskolai és 46 szakiskolai.

Gyergyószentmiklóson és környékén több üres hely van még a jövő hónapban induló osztályokban, ahol mostanáig a helyek 55,5 százaléka telt be. A gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakközépiskola vasöntő szakán vannak még üres helyek, a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Szakközépiskolában pedig minden induló szakiskolai osztályba fogadnak még jelentkezőket;

Csíkszeredában és környékén 82,73 százalékos arányban teltek be a szakiskolai helyek, bútorkárpitos szakra azonban még lehet jelentkezni a Venczel József Szakközépiskolában;

Székelykeresztúron 50 százalékban teltek be a szakiskolai helyek, az asztalos és kertészet szakon induló duális képzésre még fogadnak jelentkezőket;

Székelyudvarhelyen és környékén a tervezetthez képest 89,2 százalékos a telítettség a szakiskolai osztályokban. A Bányai János Műszaki Szakközépiskola textilipari és asztalosképző osztályaiban vannak még helyek, de lehet jelentkezni még a Korondi Szakközépiskolába is;

A szakiskolák esetében 39 osztály elindítását hagyták jóvá a 2019–2020-as tanévre, az 1025 helyből azonban mindeddig 734 telt be, a hiány miatt 6 osztályban – Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Székelykeresztúron és Maroshévízen – nincs meg a megfelelő diáklétszám. Néhány szabad hely azonban még több szakiskolai osztályban is van.

Felháborodott önkormányzati képviselők A csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolában megszűnt magyar tannyelvű osztály kapcsán közleményt küldött szerkesztőségünkbe az Erdélyi Magyar Néppárt három csíkszeredai önkormányzati képviselője. Mint írják, sajnálattal veszik tudomásul, hogy „magyar anyanyelvű szakemberek ehhez hallgatásukkal asszisztálnak, és közvetett módon támogatják a székelyföldi magyar oktatás elsorvasztását, szűkebb hazánk mesterséges elrománosítását”. Hozzáteszik, amennyiben „sorozatos mulasztásaikkal és cinkos tétlenségükkel továbbra is asszisztálni kívánnak a magyar nyelvű oktatás kereteinek súlyos és diszkriminatív szűkítéséhez, felszólítjuk Kovács Irén oktatási államtitkárt, Demeter Levente megbízott főtanfelügyelőt és Oanea Sergiu igazgatóhelyettest, hogy lépjenek vissza tisztségeiktől, és adják át helyüket olyan kompetens személyeknek, akiknek valóban szívügye az erdélyi magyar oktatás!”. Közleményük végén azt követelik, hogy tegyék újra elérhetővé a szakács-, pincér- és élelmezési szakirányt magyar nyelven a Kájoni János Szakközépiskolában, valamint javasolják az itteni román tannyelvű turizmus- és kereskedelem szaknak az Octavian Goga Főgimnáziumba történő áthelyezését.

Erről Demeter Levente annyit mondott, hogy az oktatási minisztérium júniusi rendelkezésében jóváhagyta Csíkszereda esetében egy román tannyelvű szakiskolai osztály elindítását, hogy a román anyanyelvű diákoknak is legyen lehetősége szakiskolai osztályba jelentkezni, ugyanis a csíki zónában nem volt ilyen osztály. Ennél többet azonban nem kívánt nyilatkozni a szülők körében sérelmezett döntés hátteréről arra hivatkozva, hogy az előzmények idején nem ő vezette a tanfelügyelőséget, ő akkor még iskolaigazgatóként tevékenykedett.

A középiskolai és szakközépiskolai osztályok közül háromnak az elindulása bizonytalan egyelőre, ugyanis a jóváhagyott 81 osztály 2268 helye közül csak 2104 telt be. Gyergyószentmiklóson, Borszéken és Székelykeresztúron van egy-egy osztály, amelyben nincs meg a szükséges létszám – tájékoztatott a megbízott főtanfelügyelő.

A tanfelügyelőség 140 osztály indítását hagyta jóvá az ötödikes évfolyamon, összesen 3417 hellyel. Ezek közül 3130 telt be, de a betöltetlen 287 hely annyira egyenlően oszlik el az iskolák közt, hogy minden osztályban meg lesz a szükséges létszám, így a jóváhagyott osztályok mindegyikében megkezdődhet a tanítás jövő hónapban.

illetve azokon a településeken, ahol nincs más iskola, tanfelügyelőségi engedéllyel megkezdődhet a tanítás a minimális létszám alatti osztályokban is.

174 osztály indítását hagyta jóvá a tanfelügyelőség, ám a 3430 helyből csak 2791 telt be, így 42 osztály indulása kérdéses egyelőre

A szakiskolákban jelenleg 404 hely betöltetlen, a középiskolákban pedig 300. A szakiskolai képzést illetően számos céggel egyeztetett a tanfelügyelőség azokról a szakmai képzésekről, amelyekre leginkább szükség van – tehát a piaci elvárásokat szem előtt tartották –, mégsem jelentkeztek annyian, ahány helyet jóváhagytak. Ez szerinte részben azzal magyarázható, hogy kevesebb a gyerek, illetve

a nyolcadik osztály elvégzését követően – főleg a vidéken élők közül sokan – abbahagyják tanulmányaikat.

Hozzáfűzte, ez a jelenség már akkor érzékelhető volt, amikor a nyolcadik osztályosok beiratkoztak az országos képességfelmérő vizsgákra. Maros megyében az 5023 nyolcadikosból 4275 tanuló iratkozott be középiskolába, tehát 748 lemorzsolódott.

A gyereklétszám csökkenése érinti az elemi osztályokat is. Előkészítő osztályba 4000 gyerekre számítanak, 90 százalékuk már be is iratkozott. Macarie elmondta, az új tanévben nyolccal kevesebb előkészítő osztály indul, mint tavaly.

Az óvodai létszámot illetően megtudtuk, hogy Maros megyében összesen 16 100 hely áll a kisgyerekek rendelkezésére. Ebből mindössze 15250 telt be, amit azzal magyaráz a főtanfelügyelő, hogy – főleg falvakon – a legkisebbeket nem íratják be, nem viszik óvodába.