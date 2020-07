Megszűnt az András Lóránt Társulat

András Lóránt társulatalapító folyamatosan kérte a segítséget a táncszínház fenntartásához – de nem kapott háttértámogatást sehonnan • Fotó: Haáz Vince

A kezdeményezők a befejezetlen téglaépítménynek egy újabb hivatást akartak adni, lelket lehelni belé, újabb, támogatói téglák hozzáadásával befejezni azt. A három szintessé alakított épület legfelső emeletén egy stúdiót rendeztek be, akárcsak a földszinten, ahol előadásokat, bemutatókat tartottak.

A középső szint a workshopok, szakmai képzések helyszíne volt. Az épületben ugyanakkor a tánc mellett minden olyan kortárs művészetnek is helyet adtak, például képzőművészetnek, zenének, színháznak, amely a dinamikáról, mozgásról szólt. Az új társulat fenntartása már induláskor kétséges volt, András Lóránt már akkor arról beszélt, hogy amennyiben az önkormányzat nem áll melléjük, a megnyitó után kénytelenek lesznek bezárni, ugyanis hidegben nem tudnak dolgozni. Az önkormányzattól csupán ígéretet kaptak, támogatást nem.

HIRDETÉS

Az anyagi hátteret a társulatvezető húga, András Tünde biztosította saját vállalkozása, illetve emberi hozzáállása révén. A társulat szakmai vezetője, Kovács Levente rendező, aki részt vett a 2015. októberi induláson, elmondta, az utóbbi 150 esztendőben a színházművészet támogatottsága szinte semmit nem változott. „Mindig voltak hőskorok az erdélyi színjátszásban, amikor ilyen szent őrültek vállalták, hogy mostoha körülmények között küzdenek azért, hogy a tervük ne csak egy romantikus ábránd maradjon” – fogalmazott öt évvel ezelőtt Kovács Levente, akinek sajnos igaza lett, a társulat megszűnt.

Nem volt támogató

Annak ellenére, hogy folyamatosan keresték a támogatókat, egy intézmény sem vállalta a táncszínház háttértámogatását. A közönség szerette,

stabil nézőközönséget sikerült maga köré építenie a társulatnak, amely a város kulturális életét gazdagította.

Bár a társulatvezető többször is megfogalmazta, hogy „létrejött a társulat, működik, de vannak olyan dolgok, amelyek minket meghaladnak” és bízott abban, hogy nem kényszerül a művészi tevékenység felfüggesztésére, most mégis az történt. Napokon át az András Lóránt Társulat kellékeinek, – bútorok, ruhák, használati eszközök, műszaki felszerelések – kiárusításának lehettek tanúi a Facebook-követők, ahogy a megszűnéséről is ott értesültek. Megkeresésünkre András Lóránt nem kívánt válaszolni.