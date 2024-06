Megszorítások ide vagy oda, ember elé való programot raktak össze az Udvarhely Napokra

A megszorítások miatt a tavalyi költségvetés feléből kellett megszervezni az idei Udvarhely Napokat, a rendezvény 26-ik kiadására, a tulajdonképpeni városnapokra június 26-30. között kerül sor. Székelyudvarhely több kulturális intézménye is beszállt a szervezésbe.

„Reméljük, hogy mindenkit sikerül kimozdítanunk otthonról, hiszen tartalmas és izgalmas programokkal várunk kicsiket és nagyokat” – fogalmazott Ölvedi Zsolt székelyudvarhelyi alpolgármester az eseményt beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol azt is elmondta, hogy

Pro Urbe-díjakat adnak át azoknak, akik munkásságukkal öregbítették a város hírnevét, illetve egy díszpolgári címet is odaítélnek.

Csütörtökön a Sétatéren kezdődnek a programok, ahol a Random Trip fog koncertezni, pénteken a Titán , szombaton a Cimbaliband , a Folk on 45 , és Mika Heinczinger , vasárnap pedig a Palma Hills .

A nagyszínpad, amelynek eddig a minifocipálya adott otthont, most új helyet kap: a Városháza tér Barátok temploma melletti részén állítják fel.

Ezen a helyen három napon lesznek programok és koncertek: itt lép fel például csütörtökön az Udvarhely Néptáncműhely a Ritka magyar című előadásával. Szombaton a Dream Flow és a Follow the flow koncerteznek a nagyszínpadon, az estét pedig utcabál zárja. Vasárnap a Székelyföldi Filharmónia nem szokványos klasszikus zenei koncertjével zárják a nagyszínpadi műsorokat, ez egyben az Udvarhely Napok végét is jelenti majd:

2022 óta a strand is fontos helyszíne az Udvarhely Napoknak. Idén is próbáltak olyan zenei meghívottakat felvonultatni a strandon, akik kicsit a techno vonalat képviselik. A strandon a bulik éjféltől kezdődnek pénteken és szombaton is.