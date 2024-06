Megszokott nyaralás itthon vagy egzotikus utazás külföldre – mekkorára nyílik a pénztárcánk?

A török riviéra és a Vörös-tenger korallszigetei idén is húzóerők a nyaralás úti céljának kiválasztásánál, csakúgy mint az üdülési utalványok, amelyek viszont itthon marasztalják a szabadságolók egy részét. Olcsónak azonban egyik utat sem nevezhetjük, még akkor sem, ha külföldön csak csekély a drágulás, a román tengerparton pedig minimális árcsökkenés érezhető. Háromszéki utazási irodáknál érdeklődtünk az idényről, a költségekről és változásokról.

Tengervíz, homok és napsütés – három fontos tényező nyáron, amelyet itthon és háromezer kilométerrel távolabb is megkaphat a kikapcsolódásra vágyó turista. Nem mindegy azonban, hogy ugyanazon összegért a Fekete-tenger megszokott partjait, vagy más országok jellegzetességeit fedezi fel az ember. Ez a számottevő különbség pedig idén is fennáll, még akkor is, ha a román tengerparton sok helyen a tavalyihoz képest stagnálnak, külföldön pedig némileg megemelkedtek a költségek az idei szezonban.

Túlélő fokozaton a román tengerpart

A háromszéki utazási irodáknál egyetértenek abban, hogy