Megosztotta az önkormányzati képviselőket az ingatlanvásárlás ötlete

1,8 millió euróért árulja a tulajdonosa az épületet • Fotó: Rab Zoltán

Egy következő napirendi pontnál az volt a kérdés, hogy a város öt évre ingyen használatba adja a volt kémiai líceum épületének két felső emeletét a törvényszéknek, hogy az archívumát ott tárolja. Így felmerült az a kérdés is, hogy miért adja ingyen a város saját épületeit másnak használatba, ahelyett, hogy oda költöztesse az igazgatóságait.

Az üzletember arról is beszélt, hogy jelenleg a városban egyébként is nagyon sok üres irodaépület, ingatlan van.

az épületek bérlése sokkal kifizetődőbb, mint a tulajdonjog megszerzése, ráadásul most a város költségvetése alig elég a legszükségesebbekre.

Bălaş úgy vélekedett, hogy a városnak nincs pénze és szüksége sem egy újabb ingatlanra. A Népi Mozgalom pártjának képviselője, Radu Pescar, aki maga is ingatlantulajdonos és üzletember, arról beszélt, hogy sokkal inkább megérné a városnak, ha bérelné a szóban forgó vagy bármelyik más épületet, mintha vásárolná. Hiszen ha bérelné, nem kellene foglalkozzon a javítási, karbantartási költségekkel, és a tulajdonosok adót fizetnének az ingatlan után. Pescar szerint elég egy számítás végezni, hogy kiderüljön,

A Szabad Emberek Pártjának képviselője, Radu Bălaş a határozattervezet kapcsán elmondta, érthetetlen számára, hogy miért akar a város egy ilyen nagymértékű befektetést eszközölni, amikor a városháza közvetlen közelében lévő, egykori népi egyetem székháza üresen áll, de a volt kémiai líceum többszintes épülete is évek óra kihasználatlan.

ez még nem jelenti azt, hogy meg is vásárolják; a végleges összegről és a tulajdonképpeni vásárlási szándékról újra szavazni kell.

Marosvásárhelyen a Dózsa György utcában, a volt E.On gáztársaság székháza vált eladóvá, és a városvezetés tárgyalásokat folytatódott a tulajdonossal, mert szeretné megvásárolni ezt az ingatlant. A tulajdonos 1,8 millió eurót kért érte, a független szakértői jelentés szerint az épület értéke 1,5 millió euró. Többszintes épületről van szó, ami egy buszmegálló szomszédságában van, forgalmas és könnyen megközelíthető helyen. A marosvásárhelyi tanács legutóbbi ülésén a képviselőknek arról kellett dönteniük, beleegyeznek-e abba, hogy egy, tanácsosokból is álló bizottság tárgyalásokat kezdeményezzen a tulajdonossal az épület megvásárlása érdekében. Mint többször elhangzott,

Mivel a kérdéses, Dózsa György utcai épületet azért vásárolná meg a városháza, hogy teljes egészében odaköltöztesse az adóügyi igazgatóságot, ennek vezetője, Szövérfi László is hozzászólt a kérdéshez. Elmondta, jelenleg az városháza földszintjén és az alagsorban tudják fogadni a természetes adófizetőket, akiknek sokszor sorba kell állniuk, vagy az épület előtt kell várakozniuk, hogy sorra kerüljenek. Az igazgató szerint annak ellenére, hogy az adókat és illetékeket, büntetéseken online is ki lehet fizetni, továbbra is sokan vannak, akik mégis személyesen jönnek el ezeket törleszteni. Szövérfi úgy vélte,

szükséges egy új, megfelelő épület az adóügyi igazgatóság számára és a szóban forgó épületbe költözhetne a lakosság-nyilvántartó osztály is.

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán, aki a határozattervezetet kezdeményezte, felszólalásában arról beszélt, hogy valóban vannak kihasználatlanul álló épületei a városnak, s fel kellene mérni, hogy melyiket érdemes megtartani és melyiket érdemes eladni, de ezektől függetlenül a városnak szüksége van olyan irodaépületekre, ahol megfelelő körülmények között tudnak működni az igazgatóságok és tudják fogadni a városlakókat. Végül a tanácsosok 16 igen, öt nem és egy tartózkodó szavazással elfogadták, hogy a kinevezett bizottság egyeztessen az ingatlantulajdonossal az árról és az esetleges vásár feltételeiről.