Megosztja a lakókat a felújítás érdekében tervezett fakivágás

Nemcsak a felújítási tervben szereplő, hanem a lakók által kért fakivágásokat is elvégzik az elkövetkező időszakban a csíkszeredai Octavian Goga lakótelepen, amelynek felújítása folyamatban van. Ez megosztja a lakóközösségeket, vannak akik megtartanák, mások inkább szabadulnának a nagyra nőtt fáktól.

Kibélyegzés után fakivágások. Megváltozik a lakóövezet arculata • Fotó: Veres Nándor

a munkálatok most a tervnek megfelelően az az átrajzolódó arculat kialakításához, a rendezéshez szükséges fakivágásokkal folytatódnak.

A meglehetősen zárt és elhanyagolt állapotú városközponti lakóövezet tavaly ősszel vált építési területté, amikor megkezdődött a teljes felújítás. Az esővíz-elvezető hálózat vezetékeinek építését decemberben fejezték be,

Noha már tavaly, a vezetéképítés során is vágtak ki fákat a területről, most jóval többet kell, mivel a tavalyi lakossági fórumon is bemutatott terv összesen 211 fa eltávolítását tartalmazza.

Ezeket a fenyő-, nyír-, vagy éppen gyümölcsfákat az elmúlt 35 évben ültették tetszésszerűen a társasházak közötti zöldövezetekre a lakók, sok esetben sűrűn egymás mellé, viszont jelentős részük már igen nagyra nőtt, van köztük olyan is, amelyet betegség károsított.

A lakók egy részét az árnyékolás is zavarja – ezért is kérték további 20 fa kivágását, amelyekből a környezetvédelmi ügynökség 16-ot hagyott jóvá.