Megnyitotta kapuit az új turisztikai információs iroda Marosvásárhelyen

A Kultúrpalota földszinti sarokhelyiségében nyílt az új turisztikai információs központ • Fotó: Haáz Vince

Az információs központ munkatársai a Maros megyében található turisztikai látványosságokról, a természeti és aktív turisztikai kínálatról, tematikus útvonalakról, kulturális, vallási, gyógyászati vagy szabadidős tevékenységekről nyújtanak információkat, illetve a szállás és étkezési lehetőségekről is tájékoztatják a turistákat. A több nyelvű tájékoztatás mellett a Visit Maros Egyesület kiadványai és információs anyagai is elérhetők, az irodában működő érintőképernyős interaktív térképek is tanulmányozhatók.

Ahogy Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke a megnyitón elmondta, az idegenforgalom előmozdítása az elmúlt négy év egyik prioritása volt.

A járvány a számos hátulütője mellett egy pozitívumot is hozott, éspedig azt, hogy az itt élők újra felfedezhetik szülőföldjük értékeit.

A megyei önkormányzat folytatni fogja az idegenforgalom fejlesztését célzó projekteket és beruházásokat – fogalmazott.