Gyerekprogramokkal kezdődött el a Csíkszeredai Könyvvásár

A Csíkszeredai Könyvvásáron ezúttal is több mint húsz erdélyi, illetve magyarországi kiadó kínálja a kiadványait, a legtöbben a korábbi években is jelen voltak, de újdonságokra is számíthatnak az érdeklődők. Lázár Melinda, a kolozsvári Koinónia Kiadó gazdasági igazgatója másodszor érkezett Csíkszeredába, ezúttal a budapesti Harmat Kiadót is képviselve. Tapasztalatai alapján érdeklődésünkre elmondta:

nagyon népszerűek a csíkszeredaiak körében az irodalomkönyvek, ezért ezekből idén többet hoztak a vásárra.