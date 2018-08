Megnövekedett igény: a szoláriumozás veszélyeire figyelmeztetnek a bőrgyógyászok

• Fotó: 123RF

Idén még nem volt igazi nyári kánikula, így azok, akik azt szeretik, ha csokibarna a bőrük nyáron, szoláriumban próbálják ezt elérni. Az egyik marosvásárhelyi szolárium működtetője a Marosvásárhelyi Rádió román szerkesztőségének elmondta, hogy az elmúlt két hónapban az átlagos nyári látogatottságnál jóval többen keresték fel az általa működtetett modern szoláriumot.

Voltak olyan napok, hogy százan is voltak, de mindennap a nyári átlagnál négyszer-ötször többen jöttek. Többnyire fiatalok, de idősebbek is, hatvan éves hölgy is volt.

Vannak, akik orvosi ajánlatra járnak a szoláriumba, mert olyan bőrbetegségük van, amelyet mesterséges fénnyel kezelni lehet, de legtöbben csak barnulni szeretnének” – mondta az elégedett tulajdonos, aki arról is beszámolt, hogy a fokozatos és tartós barnulás elérése érdekben két hétig, kétnaponként kell használni a szoláriumot.

Silviu Morariu a marosvásárhelyi bőrgyógyászati klinika vezetője felhívja a figyelmet, hogy azok,

akik bőrproblémákat akarnak kezelni szoláriummal, csak szakorvosi vizsgálat és ajánlat alapján tegyék ezt, másképp többet árthat a mesterséges napozás, mint amennyit használ.

„Vannak olyan országok, ahol már betiltották a szoláriumok működését, mert a mesterséges ultraibolya-sugarak bizonyítottan hozzájárulnak a bőrrák kialakulásához.

Mindenképp azt ajánlom, hogy csak azok járjanak szoláriumba, akiknek a szakorvos ajánlotta, s csak annyi ideig ameddig az orvos javasolta

– mutat rá a szakember.

Maros megyében egész nyáron tájékoztató kampány zajlik a bőrbetegségek és különösképpen a bőrrák felfedezése érdekében és az érdeklődőket ingyenes vizsgálatokra várják a Dózsa György utcai bőrgyógyászati klinikára, valamint a II. Poliklinikán levő bőrgyógyászati rendelőbe.