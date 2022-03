Megnőtt a kereslet a jódtabletták iránt, de valóban be lehet szedni csak úgy?

Több gyógyszertárban is megnőtt az érdeklődés az úgynevezett jódtabletták iránt, az emberek ugyanis az ukrajnai háború hatásaként egyre jobban tartanak egy nukleáris balesettől vagy atomrobbanástól. A szakemberek azonban óva intenek attól, hogy „megelőzésként” kálium-jodid tablettákat kapkodjanak be az emberek. Egyrészt fölösleges ezek szedése, másrészt rendkívül káros hatásai lehetnek az emberi szervezetre, főleg ha túladagolják.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Három EU-tagország gyógyszertárai is azt jelentették, hogy igencsak megugrott a jódtabletták iránti kereslet – számolt be a Euronews. A Belga Gyógyszerészek Szakszervezete azt közölte, hogy csak hétfőn több mint 30 ezer doboz jódtablettát osztottak szét (Belgiumban a gyógyszertárak ingyenesen adnak jódtablettát a belga személyi igazolvánnyal rendelkezőknek). A szokásosnál jóval többen keresték a jódtablettákat múlt héten Finnországban és Hollandiában is.

A hétvégén ugyan néhány gyógyszertár kifogyott a tablettákból, ám a finn gyógyszerészek szövetsége szerint nem érdemes azokat otthon felhalmozni, mert bőven van belőlük készlet. De keresik a jódtablettákat Románia és Magyarország patikáiban is, az interneten is megugrott a jódtartalmú készítmények kereslete.

Nem ajánlja az egészségügyi minisztérium a jódtabletták megelőző jellegű szedését Nem ajánlott megelőző jelleggel jódtablettát szedni, mert pajzsmirigybetegséget okozhat – hívja fel a figyelmet az egészségügyi minisztérium. Nem ajánlott megelőző jelleggel jódtablettát szedni, mert pajzsmirigybetegséget okozhat – hívja fel a figyelmet az egészségügyi minisztérium.

A pánik oka

A jódtabletták iránti megnövekedett igény oka, hogy néhány napon belül több ijesztő hír is napvilágot látott. Az orosz–ukrán háború egyik fejleményeként az oroszok elfoglalták Csernobilt is,

az orosz tankok felverték a radioaktív port

az ottani atomerőműnél, és hússzor magasabb sugárzást mértek, mint az elmúlt években. Ezután pedig Vlagyimir Putyin elnök utasítást adott arra, hogy helyezzék készenlétbe az orosz nukleáris elrettentő erőket. Nem csoda tehát, hogy pánikolnak egyesek, s mivel a köztudomásban a jódtabletta a sugárzás elleni védekezés egyik eszköze, ezért elkezdték keresni a jódtartalmú készítményeket.

HIRDETÉS

Belgiumban miután egy nap alatt összesen 32 483 csomag jódtabletta fogyott el, a belga hatóságok figyelmeztették is a lakosságot, semmiképp se használják a jódtablettákat megelőzésre. A belga atomügyi hivatal a közösségi oldalán azt írja, bár nagyon sokan pánikolnak amiatt, hogy esetleg Oroszország beveti atomtölteteit az ukrajnai háborúban, ennek ellenére sem szabad orvosi konzultáció nélkül bevenni jódtablettát. A gyógyszer több országban is rendelkezésre áll, a BBC brit hírportál szerint például Nagy-Britanniában is felhalmoztak készleteket, amennyiben történne egy nukleáris baleset. De ezeket

kizárólag előírásra szabad bevenni, ugyanis rendkívül káros hatásai lehetnek az emberi szervezetre, főleg, ha túladagolják,

ezért nem kellene a hatóságok szerint vásárolni belőle, ha azt nem orvos írja elő.

A radioaktív jód felszívódása ellen véd

Nukleáris katasztrófa esetén az állam osztja szét a kálium-jodid tablettákat, nem kell ezeket pánikszerűen keresni és felvásárolni – mondta a Székelyhon megkeresésére Lorenzovici Anna háziorvos is.

„Az ilyen események során nagy mennyiségben radioaktív jód szabadul fel, amelyet a szennyezett levegő belégzése esetén a pajzsmirigy felszívhat.

Az időben adagolt kálium-jodid tabletták pedig megelőzik azt, hogy a radioaktív jód bejusson a pajzsmirigybe azzal, hogy túltelítődik ezzel a jodiddal.

Ezzel lehet megelőzni azt, hogy később pajzsmirigyrák alakuljon ki” – magyarázta Lorenzovici Anna háziorvos. Rámutatott, a kálium-jodid fontos a sugárfertőzés elleni védelemben, de azt

akkor kell ténylegesen beszedni, amikor megtörténik a baj: a sugárzás előtt, és közvetlenül utána néhány napig.

Igazából a gyerekeknél lenne a legfontosabb – mondja a doktornő –, a felnőttek pajzsmirigye már másként működik. „Ugyanakkor ennek is megvan a napi adagja,

nem lehet, hogy az ember csak úgy gondol egyet, és beszedi.

Megelőzésként nem is hat. Ha többet veszel be, nem tartod be az adagot, autoimmun betegséget okozhat, pajzsmirigygyulladás alakulhat ki. A pajzsmirigy működését fel lehet borítani, ha az ember csak úgy nekifog tablettát szedni össze-vissza” – magyarázta Lorenzovici Anna, aki tudja, hogy mindenkiben benne van a félelem, hogy nem lépnek elég hamar a hatóságok baj esetén. Az időzítés azonban ezekben az esetekben nagyon fontos, ha a gyerekek például ilyenkor iskolában, óvodában vannak, amikor megtörténik a baj, akkor ott kellene megkapják már az első dózist, akkor van a legnagyobb értelme.

A közhiedelemmel ellentétben

A jódtabletta egyébként a közhiedelemmel ellentétben nem védi meg a teljes szervezetet a sugárzástól, mindössze arra való, hogy a radioaktív anyagok lerakódjanak a pajzsmirigyben. Az ügy kapcsán az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozó Bizottsága közleményben arra figyelmeztetett, hogy ez egy „nagyon speciális védelem”,

radiológiai vészhelyzet esetén a leghatékonyabb védelmi intézkedés az evakuálás,

mert az nem csak a pajzsmirigyet, hanem az emberi szervezet egészét megvédi a radioaktív sugárzástól.

A Euronews által megkérdezett dr. Hielke Freerk Boersma, a Groningeni Egyetem sugárvédelmi szakértője azt mondta, kérdéses, hogy a jódtabletták milyen mértékben lennének hasznosak az atombombák hatása ellen. A nukleáris robbanások közvetlen hatásai katasztrofálisak. Nagy területeken, ahol feltehetően a csapadék dominál, a radioaktív szennyeződést biztosan nem csak a radioaktív jód okozza.

A szakértők ugyanakkor rávilágítanak, hogy az 1986-os csernobili atomerőmű-katasztrófa Fehéroroszország, Ukrajna és Oroszország egyes részein drasztikusan növelte a pajzsmirigyrákban szenvedő gyermekek számát. Az erősen megterhelt régiókban ezen rákos megbetegedések előfordulásának gyakorisága megsokszorozódott.