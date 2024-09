Megnéztük, mi minden szerepel a Taste of Transylvania étlapján

Nem csak az étkezés, de az egészséges életmód is hangsúlyt kap a gasztrofesztiválon, hiszen szombat reggel 9 órakor már rajtolt is a közösségi pityókaszedés. Viszont nemcsak krumplival lett gazdagabb, aki benevezett az eseményre: a szerencsésebbek biciklit, vacsorautalványt és piculát (a fesztivál területén használt pénzeszközt) is nyerhettek a szedés során. Közben csaknem 30 étterem, cukrászda készült a napra.

Akik inkább a levesekért rajonganak, gyöngytyúkhús-levest, széna-krémlevest kóstolhatnak, aki ennél merészebb, annak hideg kovászosuborka-levest is kínálnak garamassalás „sós” müzlivel, uborkasalátával, pisztránggal. Ennél talán egyszerűbb, de szintén jó választás lehet az erdei gombás erőleves, a gulyás krémleves, de a hagyományos tárkonyos pityókaleves is.

Különleges desszertekből sincs hiány: van diós-fügés kecskesajt-torta, meggyes-mákos tart, áfonyás mákszelet, mindenféle macaron-, zserbó- és macskanyelv-válogatás is. Olyan édességek is akadnak, mint a málnás, levendulás, aszalt szilvás tortaszelet, de gyümölcsös változatok is. Ami az italokat illeti, természetesen pálinkából és borokból is bő a választék.

Fizetni piculával, enni jó étvággyal

A fesztiválon kizárólag „helyi” fizetőeszközzel, azaz piculával vásárolhatunk, ezeket a zsetonokat 20 lejért lehet megvásárolni. Fontos tudni, hogy