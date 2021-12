Megnehezítik a parkoló autók a szemét elszállítását

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A sepsiszentgyörgyi Tega köztisztasági vállalat alkalmazottai karácsonykor és újévkor is dolgoznak, ám december 25–26-án több alkalommal is akadályba ütköztek, és nem tudták kiüríteni a kukákat. „Tisztában vagyunk azzal, hogy Sepsiszentgyörgyön vannak olyan utcák, ahol nehéz parkolóhelyet találni. Megértjük azt is, hogy ilyenkor a lakók nem mennek el otthonról, és kényszerűségből ott állnak meg, ahol máskor nem tennék: a baj azonban az, hogy

ha a süllyesztett konténerek vagy gyűjtőpontok körül nem hagynak elegendő helyet, kollégáink nem tudják a szemetet elszállítani”

– fogalmazott Máthé László igazgató. A süllyesztett konténerek esetében speciális darus autókkal emelik ki a nagy méretű zsákokat, ez helyigényes folyamat. Ha túl közel parkolnak konténerhez, nem fér oda a daru karja, vagy hozzáér a zsák a gépkocsihoz.

A zárt gyűjtőpontok esetében a kerekes konténereket görgetik közelebb a kukásautóhoz. Ha túl közel parkolnak az autók, az ajtót nem lehet kellőképpen kinyitni, tehát eleve nem fér ki a kuka, illetve a másik probléma, hogy

az autók olyan közel álltak meg egymáshoz, hogy azok közt nem lehet átgurítani a konténert.

„Szeretnénk megelőzni, hogy a lakók az új esztendőben teli kukát találjanak, amikor a szemetet leviszik. Újévkor is dolgozunk, így

kérünk mindenkit, hogy biztosítsa kollégáink hozzáférését a konténerekhez.

Ha a hulladékot nem szállítjuk el, mindenkinek gond. Én bízom az emberek józan eszében, különösen ilyen helyzetekben” – hívta fel a figyelmet az igazgató.