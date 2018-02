Megnehezíti a törvényszék és a bíróságok munkáját a létszámhiány

A csíkszeredai Igazságügyi Palota. A Hargita Megyei Törvényszék és a Csíkszeredai Bíróság közös otthona • Fotó: Gecse Noémi

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla körzetéhez tartozó Hargita Megyei Törvényszékhez négy városi bíróság tartozik, a csíkszeredai, a székelyudvarhelyi, a gyergyószentmiklósi és a maroshévízi. Ezek

az igazságügyi intézmények megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, viszont a hosszú idő óta fennálló személyzethiány – elsősorban a bírák száma kisebb a szükségesnél – megnehezíti a tevékenységet

– mutatott rá Mitrea Ibolya bíró, a törvényszék elnöke.

Az intézmény csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatóján elhangzott,

a törvényszéken 17 bírói állás volt tavaly december végéig, ebből 6 nem volt betöltve.

Ugyanakkor most csak 16 állás maradt, mert Vlad Mihai Neagoe bíró úgy távozott a Brassói Ítélőtáblához, hogy állását is odacsatolták. Időközben 3 bírói posztot vizsga alapján betöltöttek – ezek közül egy büntetőbírói funkció, utóbbi kategóriát továbbra is ketten képviselik a törvényszéken.

A Csíkszeredai Bíróságnál a 12 állásból 6, a székelyudvarhelyinél és a maroshévízinél 5-ből 2 állás betöltetlen.

Ez a létszámhiány azt is eredményezi, hogy a polgári ügyekben ítélkező bírák nemcsak a szakosodásuknak megfelelő ügyeken dolgoznak, hanem az összes szakterületen, ahol szükség van rájuk.

A törvényszék elnöke megjegyezte, több bíró teljesíti a közeljövőben a nyugdíjba vonulás feltételeit, az állásokat pedig nem foglalják el olyan ütemben, ahogy ők távoznak. Ezért szükség van a pótlásukra, és van esély rá, hogy gyakorlattal rendelkező ügyvédek is ezt a szakmát válasszák. Mitrea Ibolya úgy vélte, az előmenetelre törekvő fiatalok számára nem elég vonzó a Hargita Megyei Törvényszék, vagy a városi bíróságok, sokan inkább nagyvárosokban, illetve ítélőtábláknál helyezkednek el.

Nőtt a perek száma



Tavaly a törvényszéken 6148 pert tárgyaltak, 10 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, ebből 784 büntetőper volt. A polgári eljárások közül a legnagyobb számot a közigazgatási perek jelentik, ezekből 2153-at jegyeztek, 39-el többet, mint egy évvel korábban. A büntetőügyek száma nem változott. Tavaly átlagban egy bíró 486 ítéletet hirdetett ki, és 369 ítélet megszövegezésében vett részt, ugyanakkor 539 ügycsomót kellett megoldania – fellebbezésekkel ez a szám eléri a 715-öt.



Ezekkel a számokkal a Hargita Megyei Törvényszék a 21. helyen áll az országban az 50 törvényszék között. A polgári perek esetében 44,4 százalékos, míg büntetőpereknél 10,55 százalékos az elsőfokú ítéleteket követő fellebbezési arány, ez megfelel az országos átlagnak – tudtuk meg Lőrincz Rómeó bírótól, a törvényszék szóvivőjétől.



Hiány van a bíróságok által alkalmazott hivatalos fordítókból is, akiknek segítségét igényelhetik a román nyelvet nem vagy kevésbé ismerő felek, ezért külsős szakemberekhez folyamodnak sok esetben – tudtuk meg. A szóvivő szerint több ügyvéd is rendelkezik hivatalos fordítói minősítéssel, így ők is sok esetben közreműködnek – ezért nem fordul elő, hogy egy-egy per tárgyalása tolmács hiányában maradjon el.