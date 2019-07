Megmutatják, hogy léteznek a segesvári magyarok

A kultúra erejével szeretnék összefogni a segesvári magyarságot. Archív • Fotó: Homonovus Egyesület

A harmadik Segesvári Magyar Napokat is, mint majd’ minden magyar jellegű megmozdulást Segesváron, a Homo Novus Egyesület szervezi. A szervezet 2012-ben olyan céllal alakult, hogy megmozgassa a segesvári szórvány magyarságot, számukra kulturális, sport- és egyéb programokat szervezzen, s a kezdeti célokhoz most is tartja magát – tudjuk meg Nyáguly Ferenc egyesületi elnöktől.

A magyarságot érintő programokat nagyrészt mind mi szervezzük, legyen az szilveszteri, farsangi mulatság, szüreti bál, táborok, idén újdonságként aratóversenyt is szervezünk, ugyanakkor a mi egyesületünk szokta képviselni a magyarságot a külföldi különböző eseményeken is

– fogalmazott Nyáguly Ferenc. Hozzátette, az egyesület két tömegeket megmozgató rendezvénye a szeptember végi Küküllőmenti sokadalom és a Segesvári Magyar Napok, előbbi egy Kárpát-medencei táncfesztivál néptánccal, népzenével, utóbbi pedig egy olyan rendezvény, amely a szórványmagyarság legkisebbjeitől a legidősebbekig mindenkinek szól.

HIRDETÉS

A hétvégén, július 12. és 14. között zajló Segesvári Magyar Napokat a sorozatosan alakuló hasonló rendezvények mintájára álmodták meg három évvel ezelőtt – fejti ki Szakács László főszervező. „Azt gondoltuk, hogy itt a szórványban is a kultúra erejével érdemes összefogni a magyarságot, megmutatni a segesvári összlakosságnak a színes kulturális palettánkat, amivel rendelkezünk mi, magyarok. A rendezvény nagy lehetőség arra, hogy megmutatkozzunk, hangot adjunk magyarságunknak” – mutat rá a főszervező. Hozzáteszi: a két és félnapos rendezvény programját úgy igyekeznek összeállítani minden évben, hogy a legkiesebbektől a legnagyobbakig, a kultúrától a könnyűzenén át a komolyabb műfajok kedvelőjéig mindenki kapjon kedvére való programot, így bábszínház, bűvészműsor, néptánc, népzene is tarkítja a programot, de operett, dzsessz és rockzene is lesz a kínálatban, mint ahogy egy kis régi zene is korabeli táncbemutatóval.

A szombat este fő meghívottja a szászrégeni Titán, vasárnap este pedig Homonyik Sándor és zenekara énekelteti meg majd a közönséget.

Bár a legelső Segesvári Magyar Napok még a középkori vár piacterén zajlott, tavaly nem engedték be a várba a szervezőket, így a Kaufland parkolójába kényszerültek az ünneplő magyarok. Szakács László főszervező azonban elmondta, közben rájöttek, a bevásárlóközpont parkolója egy kompaktabb, egységesebb tér, amely jobb fesztiválhelyszínnek bizonyult, így idén bár színpadot állíthattak volna a várba, mégis a Kaufland parkolójában maradtak.

„A várba nem tudunk még egy fagyi- vagy kürtöskalács árust sem bevinni, mert nem szabad. Az első évben a színpad a piactéren, az eszem-iszom a Mitică parkolójában volt, de nagyon megoszlott a tömeg. Tavaly a Kauflandnál sokkal egységesebb rendezvényt kaptunk, úgy tűnt, sokkal többen is voltak” – magyarázta Szakács László. Számításaik szerint

tavaly négyezren vettek részt a programjaikon, idén is hasonló jelentétre számítanak,

ami Segesvár mintegy ötezres magyarságához képest nem rossz szám, igaz, sokan elmennek Segesvárra a környéki településekről, de Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről és Marosvásárhelyről is.

A látogatóknak nem csak kulturális és zenei programokat, hanem magyaros gasztronómiai felhozatalt és kézműves vásárt is kínálnak majd. A teljes programot böngészni a Segesvári Magyar Napok Facebook-oldalán lehet.