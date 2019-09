Megmenekül az udvarhelyi távhőszolgáltató, de ezt a fogyasztóknak is meg kell fizetniük

Az Urbana Rt. távhőszolgáltató vállalat törzstőkéjének megemelése és a távhőszolgáltatás árának növelése mellett döntött csütörtöki ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület. Utóbbi a lakókat is fogja érinteni.

A távfűtés helyzete volt a csütörtöki tanácsülés fő témája • Fotó: Beliczay László

Kisebb vita után elfogadták az önkormányzati képviselők azt a határozattervezetet, amellyel lehetőséget teremtenek a költségvetésben arra, hogy egymillió lejjel megemeljék az Urbana Rt. törzstőkéjét. Az sem okozott nézeteltérést, hogy 406,06 lejről 557,31 lejre emeljék a hőenergia gigakalóriánkénti árát, ám

abban nem volt egyetértés, hogy a növelés milyen arányban terhelje a lakosságot, illetve az önkormányzatot.

Az RMDSZ-frakció szerint az áremelést kizárólag a szubvenció növelésével kellene eszközölni, a lakossági árat pedig változatlanul kell hagyni. Orbán Balázs (MPP) szerint ez igazságtalan volna a többi adófizető városlakóval szemben, így fele-fele arányos megosztást javasolt. Mivel az RMDSZ nem akart engedni az elképzeléséből, végül az MPP-sek és az EMNP-sek szünetet kértek, majd újabb javaslattal álltak elő. Eszerint

az árnövelés 69 százalékát szubvencióból biztosítanák, míg a fennmaradó részt a fogyasztókra terhelnék.

Ez sem aratott osztatlan sikert, de az RMDSZ tartózkodása mellett elfogadta a többség. Az áremelés a gyakorlatban azt jelenti, hogy az önkormányzatnak gigakalóriánként 297,31 lejt kell kifizetnie támogatásként a korábbi 207,73 lej helyett, míg a fogyasztóknak 260 lejt a korábbi 198,33 lej helyett.

Az ármódosításról szóló döntés miatt le kellett venni napirendről a szolgáltató 2019-es költségvetésének megszavazását, hiszen a fejlemények miatt újabb számításokra van szükség.

Üzemel a távfűtés

A távhőszolgáltatás működhet, már voltak is olyan vízszintes elosztású fűtésrendszerrel felszerelt tömbházak, amelyekben kérték a fűtés elindítását, és ennek eleget is tett az Urbana Rt. – tudtuk meg Hadnagy Gábortól, a vállalat igazgatójától. Mint mondta, a törvény lehetővé teszi a fűtés elindítását, amennyiben öt napon át folyamatosan tíz Celsius-fok alá esik az éjszakai hőmérséklet. Mindemellett a lakószövetségek is kérvényezhetik a szolgáltatás beüzemelését.