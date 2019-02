Meglátták árnyékukat a medvék: várat magára még a tavasz

Noha nem meteorológiai pontossággal, de minden év február 2-án időrájást jósolnak a marosvásárhelyi állatkert medvéi is, hiszen ezen a napon van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, amely igen jeles nap a népi időjóslások között.

Évek óta ezen a napon „időt jósoltatnak” a marosvásárhelyi állatkert medvéivel is, s mivel idén ez a nap ráadásul szombatra is esett, jókora közönség előtt tehették meg ezt a medvék.

Míg a medvék jóízűen majszolták a dobozban kapott csemegéket, az állatkert biológusa elmondta, amúgy az állatkerti medvék nem alszanak téli álmot, Kokó és Ursula is most csak a látvány kedvéért volt egészen 12 óráig bezárva, máskor szabadon járnak kelnek a kifutójukon belül, s alapvetően kíváncsiak és mozgékonyak.

„Bár itt van ez a két doboz, ez csak hangulatelem, nem ebből jósoljuk a tél végének hosszát, hanem, ahogy a néphagyomány is tartja, az a kérdés, hogy meglátja az árnyékát a medve vagy sem.

Az állatkerti medvék viselkedésén a tél csak annyit változtat, hogy alapvetően kevesebbet esznek és többet pihennek még az ilyen területen is, ahol ugye nincs meg az a veszély, hogy a tél miatt nincs táplálék.

„Már a hőmérséklet csökkenésével elkezdenek kevesebbet táplálkozni, nyilván mi mindig etetjük őket, de nem esznek annyit, mint mondjuk ősszel, amikor lényegesen nagyobb a táplálékigényük. Ilyenkor amúgy kis üregeket is ásnak maguknak és hosszú órákon keresztül pihennek ezekben, talán ez az, ami utal arra, hogy ők kicsit lassúbbak most” – fejtette ki Halmágyi Ildikó. Rámutatott, a szabadon élő medvék sem hibernálnak télen, mint mondjuk a denevérek, amelyek ugyanabban a helyzetben töltik a telet: a medvék téli álmot alszanak, de időnként felkelnek, kijárnak, körbeszaglásznak, ilyenkor lehet látni őket vagy a nyomaikat felfedezni, s amikor a táplálékforrás már elérhető, akkor következik be az aktivizálódás, az is elég gyorsan megy nekik.