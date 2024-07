Megjelentek a munkagépek a mélygarázsnál, figyelni kell az útjelző táblákat

Június közepén elkerítették a Marosvásárhelyre tervezett mélygarázs helyszínét, de csak most jelentek meg a munkagépek és kezdődnek a látványos munkálatok.

A terület megtisztítása után a Maros megyei Múzeum régészei fogják ellenőrizni a helyszínt, feltárást végezve. Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán korábban arról számolt be, hogy várhatóan a mélyfúrásokat augusztusban kezdik meg. A megbízott cég azt vállalta, hogy 22 hónap alatt végzi el a munkálatokat, ebből négyet a tervezésre, 18-at a kivitelezésre szánnak.

Az elkerített részen egy közvécé is van és több vezetéket is el kell majd költöztetni a munkálatok során.

A munkálatok megkezdése miatt a környéken három utcában is forgalmi korlátozásokat, változásokat léptettek érvénybe.

A megyei tanács és a Kultúrpalota közötti Enescu utcát pedig három részre osztották. Az első részt meghagyták részben a gépkocsiknak, ide ugyanis behajthatnak a közhivatalokba vagy a Kultúrpalotába érkezők, és le is parkolhatnak azokra a helyekre ahova eddig is.

A Enescu utca harmadik fele, pedig kétirányú lesz, hogy a munkálatokban részvevő autók (is) tudjanak könnyebben közlekedni a munkatelep és a Cuza Voda utca között. Változott az Ifjúsági utcai forgalmi rend is, itt is kell figyelni az útjelző táblákat.