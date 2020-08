Megismétlik a szúnyogirtást Csíkszeredában

• Fotó: Pinti Attila

Amennyiben kedvező lesz az időjárás, pénteken, augusztus 21-én 21 órától ismét rovarritkítást végez a Csík Turism Montan Kft. A helyszínek ugyanazok, amelyek két hete is voltak: központi park, Majláth Gusztáv Károly tér, Kőrösi Csoma Sándor utca, Vár tér, Temesvári sugárút, Gál Sándor tér, városi stadion, Nagyrét utca, Ifjúsági park, Szentlélek utcai köztemető, hősök temetője, zsögödi strand és környéke, a Csíki Csobbanó környéke. Aki teheti, kerülje el a felsorolt helyszíneket.

A rovarirtás időpontjáról tájékoztatták a helyi méhészegyesületet is. A beavatkozás kizárólag közterületen történik, a még jobb eredményért magánterületeken is most érdemes szúnyogot irtani.