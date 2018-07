Meghonosítanák a lábtollat térségünkben csíkrákosi fiatalok

Az országban először Csíkrákoson ismerkedtek meg a helyiek a lábtoll-labdázás nevű ritka sportággal, azóta Európa-bajnokságokon is részt vettek. A sportágat, amelynek sajátossága, hogy a tollaslabdát lábbal továbbítják, több csíki településen is szeretnék népszerűsíteni.

• Fotó: Gábos Albin

Magyarországi ráhatásnak köszönhetően ismerkedhettek meg a csíkrákosi fiatalok is ezzel a ritka sportággal, amelyet az Újszász várossal fenntartott jó viszonynak köszönhetően mutattak be nekik az ottaniak. Az amúgy nagy odafigyelést, koncentrációt és nem utolsó sorban igen jó állóképességet igénylő testmozgás elnyerte a tetszésüket.

Először, 2016-ban felkészületlenül érte őket a meghívás, akkor a hét induló csapatból a hetedik helyen végeztek, de azóta a játékról szerzett mélyebb ismereteik, tudatosabb felkészülésük mára elmozdította őket a megnövekvő mezőny végéről. Magyarországon jóval elterjedtebb, népszerűbb sportágnak számít a lábtoll-labda, mint térségünkben. Már 1995 óta bejegyzett sportágként van jelen és minden évben nemzetközi versenyeket szerveznek – tudtuk meg a csíkrákosicsapat egyik tagjától, Vizoli Zsombortól. Az idén júliusban megrendezett újszászi megmérettetésen, a Hungarian Open nevű, Magyar Nyílt Nemzetközi Lábtoll-Bajnokságon a 32. helyen végeztek a 35 résztvevő csapat közül – számolt be Mezei István, a csapat játékosa.

kortalannak nevezhető ez a sport, mivel külföldön számos példa van akár az idősebb korosztály aktív részvételére is.

Szeptembertől népszerűsítő program elindítását tervezik a csíkszeredai és környéki középiskolákban a létszám növelése érdekében, mely szerinte a fejlődést is nagyban elősegítené. A rákosiak ugyan még nem szerepelnek Romániában bejegyzett sportcsapatként, de igyekeznek ezt a folyamatot is elindítani. Az újszászi lábtoll-labda csapat támogatja őket, a szükséges sporteszközök, labdák biztosítása mellett a különböző versenyekre való meghívásokkal is.

Ha bárki kedvet kapott arra, hogy belekóstoljon ebbe a különleges, ritka sportba, vagy egyszerűen csak szeretné élőben megnézni a csapatot játszani, ezt szombatonként 18 órától a csíkrákosi iskola tornatermében nyílt edzés során teheti meg.