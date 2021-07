Meghittebb Forgatagra hívnak idén

Kisebb, családiasabb és meghittebb – akár ez is lehetne az idei marosvásárhelyi Forgatag mottója, hiszen pont ilyenre tervezik a szervezők, akik péntek délben sajtótájékoztatón harangozták be az augusztus utolsó hétvégéjére tervezett rendezvényt, amely ezúttal új helyszínre költözik: a város középkori várának udvara ad otthont neki augusztus 27-29. között.

• Fotó: Haáz Vince

– jelentette be Jakab István, a rendezvény egyik új főszervezője, mellette Szente Katalin – a Marosvásárhelyért Egyesület új elnöke – szintén főszervezői minőségben látja el a Forgataggal járó munkát.

a Vásárhelyi Forgatag szervezői is tudnak idén tervezni, ám a járvány még nem tűnt el, ezért idén kisebb, családiasabb és rövidebb lesz a nyolcadik kiadásához érkező rendezvény

Ez elmúlt hetekben országos szinten több enyhítő intézkedést is meghoztak a fesztiválok, rendezvények megszervezésével kapcsolatban, ezért

– fejtette ki Szente Katalin. Lesznek olyan rendezvények is, amelyek regisztrációhoz kötöttek, és az segít, ha lesz valakinek oltási igazolása, vagy PCR-tesztet tud felmutatni, a cél az lenne ezekkel, hogy biztonságos legyen a rendezvény – tette hozzá. Megjegyezte, hogy

Népművészeti kavalkád

A járványügyi szabályok rányomják a bélyeget a programokra is, mert kevesebb lesz, és rövidebbek is lesznek, de ezt kihasználva lehet még családiasabbá és átláthatóbbá tenni a programokat – véli Molnár Imola, a fesztivál programjaiért felelős szervező. Tőle megtudhattuk, hogy az események nagy része a Várudvaron fog zajlani.

Idén első alkalommal a Hagyományok Háza is bekapcsolódott a Forgatag szervezésébe, ők a folkprogramokat szervezik a vár területén, ahol lesz

népdaltanítás, táncoktatás, népmeseolvasás, ugyanakkor népi mesterségek bemutatóját is tervezik, és természetesen lesznek néptáncelőadások is.

Ide kapcsolódik be idén is a kezdetektől partner Maros Művészegyüttes, amelynek lesznek előadásai a várban, de különböző gyerek-néptáncegyüttesek is fellépnek – részletezte Molnár Imola.