Meggyőzte a zsűrit a marosvásárhelyi lány lenyűgöző tánctudása

• Fotó: Facebook/Românii au talent

• Videó: Românii au talent

Nikol édesanyja, Varga Tímea a Székelyhonnak elmondta, nagy kaland volt már ez is neki és a lányának is, nagyon profi tehetségkutatóba kóstolhattak bele, s ha nem is jut tovább Nikol, ők így is teljesen elégedettek.

Nikol nem is attól izgult, hogy táncolni fog kamerák előtt, inkább a beszédtől félt, hogy nem tudja kifejezni magát helyesen románul. Amikor lejárt a beszéd rész, ő volt a legboldogabb, hogy táncolhat

– mesélte a büszke édesanya.