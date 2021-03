Megerősítenék a csíkszentmártoni műemlék templom várfalát

Jól láthatók a repedések. Megerősítésre, felújításra szorul a várfal • Fotó: Veres Nándor

Három jelentős beruházást szeretnének megvalósítani a következő években a csíkszentmártoni műemlék templom környékén. Mint Birtalan Sándor polgármestertől megtudtuk, hosszútávú terveik között szerepel a templomot körülölelő várfal megerősítése, a helyi temető bővítése és az imaház átalakítása.

HIRDETÉS

Három cél

A részletekkel kapcsolatosan a községvezető elmondta: szabad szemmel is látszanak a repedések a templomot körülölelő várfalon, de emellett egy nemrég elvégzett szakfelmérés is rámutatott arra, hogy felújításra és állagmegőrzésre van szükség. Emellett a csíkszentmártoni temetőben is több fejlesztést terveznek, ide tartozik többek között a sétányok kialakítása és a temetkezésre kijelölt helyek rendezése, bővítése, illetve zöldövezetek kialakítása is.

Harmadik céljuk, hogy felújítsák a templom szomszédságában található imaházat.

A mellette álló csűrt lebontanák, a helyére épített épületben pedig fásszínt és a temetkezési kellékek tárolására alkalmas felületet, illetve illemhelyeket alakítanának ki. Továbbá, mivel parkolási gondokkal küzdenek a templom környékén, egy kisebb parkolót is létrehoznának a környékén. A felsorolt fejlesztések megvalósítását részben pályázati pénzekből képzelik el, de támogatásra is szükségük van.