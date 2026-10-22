Megérkeztek XIV. Leó pápa végleges szövettani eredményei, jó hírt közöltek az orvosok

A szövettani vizsgálat végleges eredményei megerősítették, hogy a XIV. Leó tüdejéből eltávolított mirigyrák lokalizált volt, és nincs szükség további kezelésre – közölte a pápán végzett műtét két sebészorvosa szerda este.

Székelyhon 2026. október 22., 08:542026. október 22., 08:54

Az orvosi közlemény szerint – melyet az MTI ismertet – az október 13-i beavatkozást követően végzett végleges szövettani és molekuláris biológiai vizsgálat eredményei megerősítették, hogy tüdő adenokarcinómáról, vagyis

mirigyrákról volt szó, és a betegség helyi kiterjedésűnek bizonyult.

Hirdetés Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetője és Stefano Margaritora, a Gemelli-klinika mellsebészeti osztályának főorvosa közös közleményben hangsúlyozta, hogy

további onkológiai értékelés megerősítette, hogy nincs szükség további kezelésre”.