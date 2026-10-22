Megérkeztek XIV. Leó pápa végleges szövettani eredményei, jó hírt közöltek az orvosok

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A szövettani vizsgálat végleges eredményei megerősítették, hogy a XIV. Leó tüdejéből eltávolított mirigyrák lokalizált volt, és nincs szükség további kezelésre – közölte a pápán végzett műtét két sebészorvosa szerda este.
Az orvosi közlemény szerint – melyet az MTI ismertet – az október 13-i beavatkozást követően végzett végleges szövettani és molekuláris biológiai vizsgálat eredményei megerősítették, hogy tüdő adenokarcinómáról, vagyis
Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetője és Stefano Margaritora, a Gemelli-klinika mellsebészeti osztályának főorvosa közös közleményben hangsúlyozta, hogy
XIV. Leó pápa október 17-én hagyta el a kórházat, és visszatért a Vatikánba.
Vasárnap a Szent Péter téren személyesen vezette az Úrangyala-imádságot, amelyen bejelentette, hogy fokozatosan visszatér munkája végzéséhez. Az egyházfő megtartotta a szerdai általános audienciát is.
Csütörtökön 18 órakor ülésezik a Cotroceni-palotában a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) - közölte az elnöki hivatal.
A hálózaton végzett javítási munkálatok miatt csütörtökön 12 és 17 óra között nyomáscsökkenés várható Csíkszereda több utcájában– tájékoztat a Harvíz Rt.
További egyeztetést sürgetnek a csíkszeredai lakószövetségek az új hulladékszállítás bevezetése miatt. Több lakástulajdonosi társulás, akárcsak Székelyudvarhelyen, petícióban fogalmazta meg aggályait az új rendszerrel kapcsolatban.
Légiriadó-szimulációt és óvóhelyre vonulási gyakorlatot tartanak október 22-én, csütörtökön Csíkszeredában. A gyakorlat részeként megszólalnak a városban a szirénák is.
Folytatni kell az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, mert Moszkva egyelőre nem áll készen az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra – jelentette ki Nicușor Dan szerdán az amerikai Newsmax televíziónak.
Nemzetközi elfogatóparancsokat adott ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF)
A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.
Megtiszteltetés és óriási felelősség volt Románia miniszterelnök-helyetteseként képviselni a magyar közösséget, és felelősséggel dolgozni a kormányban – írta szerda délutáni posztjában Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora.
Romániában volt tavaly a legnagyobb a GDP-arányos költségvetési hiány az Európai Unióban: 7,8 százalék – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
Több diák iskolai tanácsadó segítségét kérte szerdán a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában, amikor két nappal a 13 éves tanuló által elkövetett késelés után visszatértek a tantermekbe – közölte a Beszterce-Naszód megyei főtanfelügyelő.
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