Megelevenedtek a székelyudvarhelyi emlékek

Munkásságának csupán töredékét mutatták be, ám így is erős érzelmi hatást váltott ki a látogatókból a 85. születésnapját ünneplő fotós kiállítása. Balázs Ferenc munkáit még három hétig lehet megtekinteni a székelyudvarhelyi művelődési ház koncerttermében, fényképeiből digitális fotóarchívum is készül.