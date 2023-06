Megcsapolták egy baróti férfi bankszámláját

A cég nevében többen, több számról is hívták telefonon, és arra utasították, hogy egy megadott bankszámlára utaljon át 250 eurónak megfelelő lejt. Már ez elég kellett volna legyen ahhoz, hogy gyanút fogjon, ám a férfi a mobiltelefonja kameráján keresztül nemcsak a bankkártyája adatait adta meg, hanem – horribile dictu, azaz még kimondani is szörnyű – a jóváhagyási kódot is.

Ezek után tulajdonképpen már nem is kellett volna meglepődnie azon, hogy a számlájáról levettek még 9200 lejt. A kárvallott végül a rendőrséghez fordult, amely a maga során elindította a nyomozást.