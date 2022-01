Megálltak az alapnál, tavasszal folytatják

Az alapozás megtörtént, idén meg kell épüljön a négy tantermes óvoda • Fotó: Beliczay László

Az óvoda úgy volt megtervezve, hogy idővel napközivé is alakíthatják, ha arra lesz igény.

Sikeresen pályázott tanügyminisztérium az Európai Unió Regionális Operatív Programjában (POR) óvodák megépítéséért, ebben a projektben lett a tárca partnere a Maros megyei Apold, a Kovászna megyei Előpatak, valamint Homoródszentmárton önkormányzata. Utóbbi községben nagyjából hárommillió lej összértékű, egyszintes, 532 négyzetméteres óvodát hoznak létre, amelyben négy tanterem, illetve megfelelő raktár- és mellékhelyiségek is lesznek. Mindemellett az udvaron játszóteret és sportpályát alakítanak ki, továbbá parkosítani is fognak.

Folyamatosan változtatni kellett az elmúlt években a helyi óvoda helyszínét, hiszen nincs megfelelő épület a községben az intézmény működtetéséhez – fejtette ki korábban lapunknak Jakab Attila homoródszentmártoni polgármester a mostani beruházással kapcsolatban. Akkor arra is kitért, mindenképp

Alvállalkozót kerestek



A munkálatokat tavaly kezdte el a kivitelező, és meg is épült az óvoda alapja a helyi iskola udvarán, ám ezután leállt a munka – tudtuk meg Jakab Attilától. Utóbbi oka az volt, hogy alvállalkozót keresett a megbízott cég a feladatra, amit meg is találtak a polgármester közbenjárásával. Ennek köszönhetően tavasszal folytatódhat az építkezés, amit még idén be kell fejezni.