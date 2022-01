Megállást tiltó táblákat helyeznek ki a balesetveszélyes zsögödi útszakaszon

Miután nemrég egy baleset is történt, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala elszánta magát a Zsögödi Nagy Imre utca alsó szakaszán történő parkolás tiltására. A kétirányú forgalom számára nincs elég hely, ha az úttest szélén autók állomásoznak, ezért kell lépni.

A kétirányú forgalom nem fér el a parkoló autók miatt a zsögödi főutcán • Fotó: Veres Nándor

Állandó viták tárgya a Zsögödi Nagy Imre utca alsó szakaszán a parkolás kérdése, ugyanis a város déli kijárata felé haladva, a Harom és Zsögöd utcák kereszteződésének közelében az utca összeszűkül, és emiatt a több éve elkészült felújítás során útszéli parkolóhelyeket sem alakítottak ki ott. Autók viszont azóta is parkolnak az úttest szélén, annak ellenére, hogy a forgalom kétirányú. Emiatt

ha két gépkocsi egyszerre közeledik ellentétes irányból, egyiknek félre kell állnia valamelyik leparkolt jármű mögé, hogy elengedje a szemből jövőt. Hogy ki teszi meg ezt, az teljesen véletlenszerű, ha viszont nem sikerül, könnyen baleset lehet a vége,

mint ahogy a múlt héten történt, amikor két autó összeütközött. Még nehezebb ilyenkor a nagyobb teherautók, szemeteskocsik, autóbuszok áthaladása, ugyanakkor a viszonyokat nem ismerő autóvezetők is bajba kerülhetnek.

Noha parkolóhelyeket nem jelöltek ki, a parkolást nem tiltja semmilyen tábla a Zsögödi Nagy Imre utca ezen szakaszán. Tavaly felmerült az az ötlet, hogy záróvonalat festenek az úttestre, amely kizárná a parkolás lehetőségét, ez viszont megakadályozná az udvarokra való be- és az azokról történő kifordulást. A másik javasolt megoldást,

az egyirányú forgalmi rendet a közlekedésrendészet nem hagyta jóvá,

ugyanakkor Bors Béla alpolgármester szerint ez további vitákhoz vezetne, mert nem mindenki örülne, hogy az egyirányúsítás miatt kerülnie kell. A másik lehetséges megoldás, a megállást tiltó táblák elhelyezése szintén felmerült tavaly ősszel, de ezt most, a baleset után meg is teszik – mondta el kérdésünkre az alpolgármester. Hozzátette, a rendőrséggel is egyeztettek erről, és elkezdték a dokumentáció összeállítását a változtatás engedélyeztetéséhez. Ő úgy számol, hogy

legtöbb két hónapon belül a táblákat kihelyezik, attól kezdve pedig a közlekedésrendészet is bírságolhatja a szabálysértőket, ahogy ez a Kalász lakótelepen, a Tető utcában is történt.

Az ott lakók egy része a kapubejárók nem megfelelő kialakításával magyarázta azt, hogy az autókat nem az udvarokon tartják, hanem az úttesten. Az elöljáró szerint a felújítási munkálatok dokumentációjában több panasz szerepel a túl magas kapubejárókra, de ezeket akkor rendbe hozták, így nem tartja megalapozottnak most is erre hivatkozni.