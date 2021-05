Megalázó a betegnyugdíjasoknak bizonyítgatni a végleges sérülést

A betegnyugdíjas személyeknek évente egy alkalommal egy bukaresti orvosi bizottság előtt kell igazolniuk a betegnyugdíjra való jogosultságukat. Ezen fog változtatni hamarosan a kormány, ahogy azok is, hogy akinek végleges a sérülése ne kelljen bizonyítania többet állapotát.

Ingyenes szállást harcolnának ki azoknak, akinek időnként Bukarestbe kell utazniuk az állapotuk bizonyítása miatt. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Megalázónak, ugyanakkor költségesnek nevezte a bukaresti bizottság előtti kötelező megjelenést Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület ügyvezető elnöke, akit több olyan betegnyugdíjas is felkeresett, akinek teher a fővárosba utazni, ráadásul a kísérő számára szállásról is kell gondoskodnia. „Egy látássérült vagy amputált végtagú ember, de bármilyen más betegségben szenvedő sem tud megtenni egy ekkora utat kísérő nélkül” – fogalmazott Sajó, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy

a betegnyugdíjast, ahhoz, hogy a bizottság előtt bebizonyíthassa, hogy továbbra is jogosult a járadékra, kórházba utalják, ahol több napot is eltölt, ami azt jelenti, hogy vagy a kísérőnek is ott kell maradnia Bukarestben, ahol szállást, étkezést kell fizetnie, vagy még egyszer megtennie az utat, hogy hazakísérje a beteget.

Ezen kívül megalázó, hogy egy amputált mellű nőnek meg kell mutatnia a műtét helyét, vagy egy végtag nélkülinek, a végtag hiányát.