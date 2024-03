Még tart a böjti időszak, de recepteket azért már szabad nézegetni

Eleink is fogyasztották bőven, nemcsak húsvétkor, és nemcsak finomnak, hanem egyben egészségesnek is tartották.

Egy, az erdélyi ízvilághoz szokott ínyenc nehezen tud a lerben sült, rozmaringgal fűszerezett, szalonnával tűzdelt bárány- vagy diszkecombnál finomabbat elképzelni, és akit egyszer megcsapott az illata, örökre rabul ejti. Merthogy itt csakis illatról beszélhetünk, és semmiképp a tőle viszolygók által érvként fel-felhozott „szagról”, ami legfeljebb fejlettebb, idősebb példányoknál fordulhat elő a faggyú okán, de ecetes hideg vízben való áztatással, illetőleg majoránnával való fűszerezéssel az is enyhíthető vagy semlegesíthető, ha muszáj. De egyáltalán nem muszáj, hiszen akkor már kecskére is cserélhetnénk, ami azért egészen más.

A báránynak húsa két vagy három hónapú korában, ha addig anyja alatt mind szabadon járt, legjobb. Amely télben jó elein, nemcsak ritkaságáért, hanem egészségesebb voltáért is a későbbieknél nagyobbra méltán becsültetik, mert ekkor száraz szénával élvén a juhok, a hideg is tömöttebbé tévén az ő testüket, közel sem olyan nyálasok és vízízűek. A juhok közt a jó húsban lévő ifjú herélt berbécsnek húsa a borjúhúsnál kevéssel tartatik alábbvalónak. Kedves ízű, könnyen emészthető, jól táplál, bő, jóféle, vékony, tiszta vért és spiritusokat csinál. Ezt követi a meddő juh. De a fejős, vén, sovány juhnak húsa igen ízetlen, és nehezen emészthető.

A tárkony, mint bárányfűszer az I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségének, Bornemisza Annának 1680-ban készült szakácskönyvében is szerepel, és nem levesnél: „Főzd meg az bárányhúst, törj petrezselymet, tárkont, vereshagymának a szárát. Vedd ki az levet. Végy tyúkmony-székit, keverd öszve a zöld lével. Tölts bort s ecetet reá, sáfránt, nádmézet, gyömbért. Tedd szénre, hadd forrjon fel. Habard meg egy kalánnal: szép zöld lészen az tajtékja. Töltsd az bárányhúsra.” Fiatalabb olvasóink kedvéért jegyezzük meg, hogy

És ha már fentebb vérről esett szó, a székelyudvarhelyi Nagy Irén receptjét is megosztjuk, amit eredetileg a Székely Kalendárium 2015. évi húsvéti kiadásában közölt: „zsírban vagy olajban apróra vágott hagymát dinsztelünk. Mikor készen van, belerakjuk a késsel kisebb kockákra vágott, alvadt bárányvért és a nyakról leszedett húzlit. Ha a máj is rendelkezésünkre áll, azt is beletesszük. Megborsozzuk, és állandó kevergetés mellett megvárjuk, míg elkészül. Ekkor megsózhatjuk.” Hogy a húzli pontosan mit takar, ne kérdezzék, mert egyetlen tájszótárban sem leltem fel, ám ha olvasóink közül valaki tudja, örömmel veszem a kiegészítést.

Báránybél édes tejjel

Amennyiben a vértől elhúznánk a szánkat, ott találjuk Misztótfalusi Kis Miklós 1698-as Szakácsmesterségnek könyvecskéjében a báránybelet, amit előbb tiszta vízben, sóban, majd édes tejben kell megfőzni, és apróra vágott, vajban pirított vereshagymát adni hozzá, borssal, gyömbérrel, sáfránnyal fűszerezni. Aztán „mikor fel akarod tálalni, a bélt metéld el aprónként, rakd tálba, és a levet töltsd reá, vidd az asztalra; ha pedig téjfelt öntesz reá a téj helyett, annál jobb lészen.”