Még nem sikerült biztonságossá tenni a Vargyas-szorost

„Az elmúlt napok esőzései miatt még nem tudtuk felmászni a Vargyas-szorosban lévő sziklákra, így nem vertük le a korábban vízerózió miatt fellazult szikladarabokat. Éppen ezért fokozott óvatosságra intjük az oda látogatókat” – közölte lapunkkal Szikszai Attila, a Hargita Megyei Hegyimentő-közszolgálat székelyudvarhelyi munkatársa.

Rámutatott, két hete autóméretű szikladarabok zuhantak a mélybe az Almási-barlangként is ismert Orbán Balázs-barlang közelében, amelyek fákat törtek ki, illetve a kihelyezett információs táblákat is megrongálták. Hangsúlyozta,

ilyen természetes omlások bármikor előfordulhatnak a sziklák közelében, ám esőzésekkor különösen óvatosan kell közlekedni a hasonló helyszíneken.

„Ez egy várható omlás volt a Vargyas-szorosban” – jegyezte meg.

A biztonság érdekében

Valószínűleg jövő hétfőn verik le a még veszélyt jelentő, fellazult sziklákat a bércekről, ám ez az időjárástól is függ – tudtuk meg a hegyimentőtől. Mint mondta, egyelőre nem lehet felmérni, hogy mekkora problémák vannak, az csak a magasban fog kiderülni. Az akció idejére mindenképp lezárják a környéket.

Ha a munka után továbbra is veszélyesnek ítélik a helyet a hegyimentők, akkor elterelik a turistaösvényt, vagyis máshol kell majd közlekedniük a turistáknak.

Mivel a rossz időjárás miatt nem tudtak kimenni a szorosba, nem kizárt, hogy máshol is voltak hasonló omlások, de probléma esetén ezeket is megvizsgálják a szakemberek. „Óvatosnak kell lenni a Vargyas-szorosban, hiszen a fáktól nem is látszik, ha megindul egy kődarab a magasban” – tette hozzá Szikszai, ismét figyelmeztetve a kirándulókat.

A természetességre törekednek



Dénes Ildikó, a szoros gondnokságáért felelős Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista- és Barlangászegyesület vezetője korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy megkezdték a turistaösvény járhatóvá tételét, ám nem fognak nagy horderejű takarítást végezni. Több szempontból is fontos természetvédelmi területről van szó – országos szintű, Natura 2000-es élőhelyvédelmi és a Homoródi-dombság madárvédelmi projekt része –, és szeretnék minél inkább érintetlenül hagyni a környezetet, hogy ne okozzanak károkat. A kitört táblákat viszont mielőbb pótolni fogják. Egyébként Dénes Ildikó is fokozott figyelemre inti a kirándulókat, hiszen a terület hivatalosan nincs lezárva.