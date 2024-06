Még nagyobbat nyert Csíkszeredában az RMDSZ, mint négy éve

Késlekedve érkeztek a részeredmények a vasárnapi választásokról, Korodi Attila szerint azért is vártak kedd reggelig a kiértékelő sajtótájékoztatóval, hogy legyenek pontos adataik. Kérdésünkre a városvezető a késlekedés okát az 5 szavazólapon levő szavazatok megszámlálásával, az este 10 óráig tartó szavazással magyarázta. Szerinte ez akkora időráadást jelentett a feldolgozásnál, hogy volt, ahol hajnalban kezdték lezárni a jegyzőkönyveket, és ezek bevezetése az országos rendszerbe egy lassú folyamat. Országos jelenségről van szó, de az őszi választás zökkenőmentesebb lesz, mert nem lesznek megyei szavazókörzetek, és kevesebb szavazólapot kell használni – húzta alá.

Korodi a választóknak, a kampánycsapatnak, a jelölteknek is gratulált, úgy értékelte, az általuk meghirdetett nyitott városházával a városban létező eltussolt problémákat is felszínre hozták, olyan területeken is elkezdtek dolgozni, amelyek azelőtt tabutémának számítottak, olyan elképzeléseket is elkezdtek programszerűen kezelni, amelyek eredményei csak hosszú távon fognak megmutatkozni. Ígérete szerint ez ezután sem lesz másként.