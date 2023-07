Meg-megállva, araszolva haladnak az állomási tó munkálataival

Több, előre nem látott költséggel járó „meglepetés” is hátráltatja a sepsiszentgyörgyi állomási tó rendbetételét, a szabadidős övezet létrehozását, derült ki a sepsiszentgyörgyi helyi tanács legutóbbi ülésén.

A higiéniai blokk alapozásakor kiderült, hogy nem a tervekben szereplő helyen van egy vízvezeték; a támfal megerősítésekor ugyanígy egy szennyvízcsatorna és egy elektromos vezeték is „meglepte” a kivitelezőt. Ugyanakkor a műszaki dokumentáció elkészülte utáni régészeti ásatások nyomán is gödrök maradtak a helyszínen, ezek feltöltése is szükséges.