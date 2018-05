Meg lehet ismerkedni a csíkszerdeai központi park élővilágával

Naponta akár többször is elmegyünk a csíkszeredai központi park mellett vagy átvágunk rajta, és lehet, hogy az élővilágára nem is figyelünk oda. Milyen madarak, fák vannak ott, mióta létezik a park, mi volt a helyén, hogyan alakult ki – többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak szombaton az érdeklődő gyerekeknek a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület (CSEKE) tagjai.

Ismertető a park madarairól. A város szívének élővilágát lehet megismerni • Fotó: Gecse Noémi

Gyerekeket, családokat várnak szombaton délelőtt tíz órára a csíkszeredai központi parkba a CSEKE tagjai. A délután kettőig tartó rendezvényen

bemutatják az érdeklődőknek a park történetét és élővilágát, majd a program folytatásaként a Mikó-várban lesznek vetélkedők, aszfaltrajz, mesolvasás, standok természetrajzi kiadványokkal, madárfészkekkel és vetítést is tartanak a madarakról a gyerekeknek.

Évfordulók alkalmával

Május 10-e a madarak és fák napja, május 12-e pedig az EKE-nap, 1891-ben ezen a napon tartotta alapító közgyűlését az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE). Idén ugyanakkor újjáalapításának tizedik évfordulóját ünnepli a CSEKE is – osztotta meg a szombati rendezvényük előzményeit a csíkszéki szervezet tagja, Tőke Mária Magdolna. Mint elmondta, természetjárás, honismeret, természetvédelem az EKE jelszavai, és ennek szellemében olyan rendezvénnyel akarnak ünnepelni, amely a gyermekeket mozgósítja.

Fontos, hogy a gyermek már kicsi kortól kezdve megismerje a környezetét, mert akkor fogékony rá. Akkor meglátja a fát, a bogarat, a békát, a madarakat, a hangyát. Ahogy a kis herceg mondta, ha barátot akarsz szerezni, szelídítsd meg. Ismerje meg, szeresse meg a gyermek a természetet és akkor majd tesz is érte

− vallja a nyugalmazott pedagógus. Azt mondta, azért választották a parkot, mert sok gyerek is átmegy rajta naponta, megfordulnak a játszótéren, de lehet, hogy nem tudnak közben semmit arról, hogy pontosan mi van körülöttük.

Cinkék, pintyek, seregélyek

És hogy mi van a parkban? Elsősorban sok madár, erdei pinty, seregély, csicsörke, sármány, széncinke – hozta fel példaként Tőke Mária Magdolna, aki rá is mutatott rögtön egy mellettünk ugrándozó kis pintyre. A park bejáratánál a Zöld Székelyföld Egyesület által elhelyezett táblákon is meg lehet nézni, milyen madarak élnek itt.

A város szívében, ebben a nagy nyüzsgésben is van élet, és reméljük, meg is marad. Sok a madár, de veszélyezteti őket az állandó légszennyezés és a nagy zaj, hisz mindkét oldalon forgalom van. Megmutatjuk a fákat is a gyerekeknek: vannak itt fenyőfélék és lombhullatók is, akác, berkenye, tiszafa, juharfa, díszcserjék

− említette a CSEKE tagja.

Mocsárból szárították ki

A park történtéről elmesélte, a helyén mocsár volt, vadkacsák úszkáltak a kisebb tavacskákban.

A park létrehozása a két világháború között, Faroga Victor polgármester kezdeményezésére kezdődött el. Andory Aladics Zoltán erdőmérnök javaslatára kanadai nyárral ültették be a területet, ezek a magas fák ugyanis, amelyekből most is van a parkban, nagy nedvszívó képességgel rendelkeznek. Ugyanakkor a területet folyamatosan fel is töltötték.

Egy, a parkról 2003-ban megjelent kiadvány szerint 1935-ben még kezdeti stádiumban ugyan, de már létezett a városi park, amely aztán folyamatosan alakult, a negyvenes években is gyarapították, majd a szocializmus éveiben is tettek azért, hogy a városnak ez megmaradjon,

1972-es sajtóbeszámoló szerint például hazafias munkában a parkot is gondozták, virágokkal ültették be.

A park legutóbbi felújítása 2013-ban fejeződött be, akkor helyi önkormányzati, európai uniós és kormánytámogatásokból nemcsak a sétányokat, padokat, játszótereket, közvilágítást, ivóvízrendszert újították fel, hanem a növényzetet is. A Jégpálya negyed felőli részen egy mesterséges tavacskát is kialakítottak, amelybe kilencféle vízi növényt telepítettek. A park területén felújították az ivóvízrendszert, továbbá egy öntözőrendszert is kiépítettek.