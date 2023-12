Még kétszázezer euró hiányzik a lövétei óvoda befejezéséhez

Nagyjából egy éve még csak az alapot ásták, mostanra viszont már állnak a levakolt és lefestett falai az új lövétei óvodának, amelyet a település központjában építtetett fel a helyi önkormányzat. Szükség van a tavaszra elkészülő létesítményre, hiszen jelenleg is túljelentkezés van a korábban létrehozott napköziben.

Néhány éve csak egyetlen óvoda működött Lövétén, amelyben csak délután egy óráig tartózkodhattak a kicsik, emiatt pedig sok szülő inkább más települések intézményeibe íratta be gyerekét. Éppen ezért volt fontos, hogy mielőbb létrehozzanak egy napközit, ahol délután is maradhatnak a gyermekek. A probléma megoldása érdekében – és esélyeik növeléséért – más-más intézményekhez nyújtott be támogatás-igénylést a katolikus egyházközség és a helyi önkormányzat. Végül mindkét pályázat sikerrel járt.