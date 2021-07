Még idén befejeznék egy székelyudvarhelyi tömbház hőszigetelését

Folyamatban van a székelyudvarhelyi Mihai Eminescu utcai tömbház felújítása, amit még idén nyáron be szeretnének fejezni. A beruházás két lépcsőházat, összesen huszonnégy lakrészt érint.

A megújult külsejű épület javítja a városképet is • Fotó: Erdély Bálint Előd

Kijavították továbbá a kéményeket, szellőzőket, az erkélyeket újraépítették, indokolt esetben nyílászárókat is cseréltek. Mivel a pályázat a közös terek, lépcsőházak, bejáratok, tömbház körüli járófelületek felújítását is magában foglalja, ezeket a beavatkozásokat is elvégzik.

A munkálatok az épület három oldalfalán már elkészültek, a teljes felújítás idén nyáron befejeződik

– tette hozzá Zörgő Noémi.