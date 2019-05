Még bele lehet szólni, hogy melyik két játszótér épüljön át Székelyudvarhelyen

Hamarosan két megújult játszóteret adnak át Székelyudvarhelyen, de további kettő teljes modernizálása is tervben van. Közben pedig zajlik a már megszokott tavaszi tatarozás: városszerte újrafestik, kicserélik a megrongálódott játékelemeket, illetve bővítik a terek felszereltségét.

• Fotó: Barabás Ákos

Akárcsak az előző négy játszótér esetében, ezúttal is egyeztetéseket folytat a hivatal a székelyudvarhelyi édesanyákat és családokat tömörítő egyesületek képviselőivel, valamint a lakószövetségekkel arról, hogy pontosan melyik városrészen, mely tereken legyen modernizálás.

– tudtuk meg Zörgő Noémitől. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtószóvivőjénél arról is érdeklődtünk, hogy van-e szándék a városvezetés által elindított, Megújulnak játszótereink! program folytatására. Mint megtudtuk, nemcsak szándék, hanem forrás is van:

A kivitelező szakcég már tavaly elkezdte a munkát a Gyepes és Ifjúság bejáratok találkozásánál, illetve a Tomcsa Sándor-negyedben lévő játszótereknél, a befejezésre – főként az időjárás miatt – most kerül sor.

Elkülönítettünk továbbá mintegy 50 ezer lejt játszótér-karbantartási munkálatokra, mint a homokcsere, a játékelemek javítása és cseréje” – sorolta a szóvivő. Tavaly a Márton Áron téren próbálhatták ki a fiatalok az ún. pump-track pályát, akkor – a nagy érdeklődésre való tekintettel – az a döntés született, hogy a város valamely játszóterén is kialakítanának egy ilyen, kerékpárral, rollerrel, de akár taposóbiciklivel is használható pályát. A helyszínről azonban még nem született döntés:

Van mit javítani

Elkezdődött a szokásos tatarozási munka is: városszerte újrafestik, kijavítják a faelemekkel felszerelt játszótereket. A sétatéri, a Kis Szent Teréz-templom mögötti, a csereháti, valamint a Kuvar-negyedi játszótéren már el is végezték a munkát. A városi parkban található játszótéren helyreállították a közvilágítást, illetve a helyi rendőrség segítségével megoldódott a tér esti zárása is.

A komolyabb átalakítást egy európai uniós finanszírozású pályázatból tervezzük megvalósítani, amelyből ezzel párhuzamosan a minifocipálya is teljesen megújul majd

– árulta el a szóvivő.