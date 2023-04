Medveügyek: egyetlen székelyföldi helyszín szerepel az EP bizottságának romániai programjában, és az nem Hargita megye

„A javasolt programot, amely több székelyföldi helyszínt tartalmazott – köztük Hargita megyei településeket is – nem fogadták el Brüsszelben a parlamenti pártok” – idézi a közlemény Tánczos Barna romániai környezetvédelmi minisztert, aki szerint most

Az EP-bizottság Bukarestben kezdi meg munkalátogatását, ahol a környezetvédelmi tárca képviselői mellett a környezetvédelmi ügynökség, az erdőőrség, az erdészet (Romsilva) és a rendvédelmi szervek képviselőivel is találkozik – közölték.

Tánczos Barna szerint a látogatás jó alkalom az erdők és nagyvadak kezelésére hozott bukaresti intézkedések bemutatására. Számos előrelépés történt, miután az elmúlt két és fél évben prioritásként kezelték a területet – mondta a miniszter az azonnali beavatkozás lehetőségét és a villanypásztor beszerzéséhez nyújtott támogatást említve. Idén nemzetközi konferenciát is szerveznek a medvekérdésről, erre visszavárják a PETI képviselőit – tette hozzá.

Az RMDSZ Hargita megyei minisztere ezzel a megye tanácselnökének, Borbolyt Csabának a pénteki bejelentésére reagált, aki kifogásolva, hogy nem szerepel Hargita megyei helyszín a programban, levélben kérte a bizottságot: látogasson el a legtöbb medvét és medvekárt jegyző romániai megyébe is.

A látogatás során az illegális fakitermelés kapcsán benyújtott Szucsáva megyei petíciókat is a helyszínen vizsgálják. Az EP-képviselő szerint a küldöttek helyi vezetőkkel, szakértőkkel, civil szervezetek képviselőivel, gazdákkal is találkoznak. „Fontos, hogy Bukarest es Szucsáva megye mellett Székelyföldre is ellátogatnak, ahol a