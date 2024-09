Medvetámadásos pereket nyert az ügyvéd, azonnal reagált az állam

Mivel a medvék az állam tulajdonát képezik, ezért az állam felelős az általuk okozott károkért, így köteles kártérítéseket kifizetni. Ez azonban csak papíron tűnik ennyire egyszerűnek – véli Szász Ferenc ügyvéd, aki több kártérítési pert is megnyert.

a 13-as törvénymódosítás szerint.

Felmerült a „feketén” dolgozóknak az esete is, akik kártérítésekor az országos átlag minimálbért veszik alapul. Az ügyvéd azt is kiemelte, hogy a törvény az erkölcsi károkat nem veszi figyelembe. Az alkotmányellenességet az illetékesek továbbterjesztették, így több kártérítési per függőben van a javaslatok elbírálásáig.

A medve okozta károk megelőzésére Hargita Megye Tanácsa közel 300 ezer lejt különített el a tanács rendelkezésére álló alapból: nyugtatólövedékekkel ellátott fegyvereket, medvebiztos szeméttározókat, villanypásztorokat, illetve medvecsapdákat vásároltak.