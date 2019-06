Medvének öltözve ijesztgette valaki az autósokat Gyergyószentmiklós határában

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Egy család értesítette elsőként a gyergyószentmiklósi polgárőröket, hogy egy furcsa, medvejelmezt viselő személy futkározott szombaton az úttesten, mintegy négy kilométerre a településtől a Gyilkos-tó irányába – fejtette ki portálunknak Bajkó László, a szervezet vezetője.

A személyleírás szerint az egyén barna ruhát, piros cipőt és medvére hasonlító maszkot viselt. Nem volt agresszív, ám többször is úgy tett, mintha ki akarna ugrani az autók elé, máskor pedig integetett az arra utazóknak.

A szemtanúk inkább furcsának, mintsem ijesztőnek találták az esetet, többek szerint egy zavarodott elméjű személyről lehetett szó.

A polgárőrök rögtön megosztották az esetről szóló bejelentést a Facebook-oldalukon.

Ezek után többen is jelezték, hogy ők is látták a furcsán viselkedő személyt. Természetesen a helyi rendőrséget is értesítették a helyzetről – az autósok és az említett egyén testi épsége érdekében –, ám a helyszínre siető járőrök már nem találkoztak a medvejelmezes személlyel.

Ilyen még nem volt Gyergyóban

– fogalmazott a polgárőrség vezetője, aki maga is furcsának találta az esetet. Arra kéri a lakókat, hogy ha újra találkoznának a rémisztgetővel vagy tudnak bármit a történtekről, akkor azonnal értesítsék őket vagy a helyi rendőrséget.