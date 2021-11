Medvéket vittek a vadászterületeikre, anélkül, hogy előtte szóltak volna nekik erről

A medvék lassan mindennapos vendégek a településeken. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Egyre sűrűbben járnak be a medvék Borszékre, immár a település központjában is feltűnnek a vadállatok, akár fényes nappal is. Hasonló helyzettel küszködik Gyergyóholló és Tölgyes is, és fokozza a problémát, hogy újabb két példányt telepítettek a körzetükbe.

Tiltakoznak ez ellen, és a Brassói Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőséghez intézett közös petícióban leírják, hogy a medvék éjjel-nappal bejárnak a lakott területre, veszélyeztetve a lakosok és a turisták életét és javaik biztonságát. Számtalan jelzés érkezett már a polgármesteri hivatalokhoz a vadállatok folyamatos jelenlétéről a lakott területen, a 112-es sürgősségi hívószámra is több ilyen bejelentés érkezett a lakosság részéről.

Az elmúlt időszakban többször is jelezték az illetékes hatóságoknak az egyre fokozódó medveproblémát, ám nemhogy érdemi lépésre nem került sor részükről, hanem döntéseikkel csak súlyosbítanak a helyzeten

– olvasható a Mik József borszéki, Țepes-Focșa Romeo hollói és Vancu Marcel tölgyesi polgármesterek által szövegezett, szerkesztőségünknek is elküldött közleményben.

Tiltakoznak

Leszögezik, a jelenség orvoslása érdekében mindhárom polgármesteri hivatal megtette a kormány által idén elfogadott 81-es számú kormányrendeletben foglalt lépéseket: megalakultak az azonnali sürgősségi beavatkozást végrehajtó bizottságok, illetve vadásztársulatokkal is szerződést kötöttek. Állásfoglalásuk szerint ez a medveátköltöztetések miatt hiábavaló.

Határozottan tiltakozunk az olyan döntések meghozatala ellen, amelyek során előzetes konzultálásunk nélkül helyeznek át medvéket az adminisztratív területeinkhez tartozó vadászterületre. Vezetőként közvetlenül felelősek vagyunk a lakosság és a javaik biztonságáért, az ilyen jellegű döntések pedig egyszerűen hiábavalóvá teszik a medvekérdés kezelésére irányuló igyekezeteinket.

Ugyanakkor derékba törik minden jellegű turizmusfejlesztési törekvésünket, hiszen melyik turista jön majd egy olyan településre, ahol akár fényes nappal is megtámadhatja a medve” – írják.