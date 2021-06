Medve járt a tömbházak között Székelyudvarhelyen

Medve kóborolt élelmet keresve vasárnap éjjel a székelyudvarhelyi Cserehát-negyedben. A vadat, amelynek jelenlétére a Ro-Alert riasztó rendszer is figyelmeztetett, végül sikerült elkergetni.

Lövésekkel, petárdákkal riasztották el a medvét • Fotó: Erdély Bálint Előd

Vasárnap éjjel tizenegy órakor figyelmeztette a lakókat a Ro-Alert rendszer, hogy medve kóborol a Cserehát-negyedi tömbházak között. Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője lapunknak kifejtette, kollégáik már nem találták a nagyvadat a helyszínen, ám a csendőrök által készített fotókról megállapították, hogy egy nagyjából négyéves egyedről van szó.

A szakember elmondása szerint ételt kereshetett a medve, amely a kukák körül is kószált. Rámutatott, a fiatal vadat az ételmaradékok szaga vonzza be a lakott területre, így mindenképp figyelni kell arra, hogy azokat a szemetesbe, ne pedig mellé dobjuk.

Az anyjuk megtanítja az élelemszerzésre a bocsokat, de amikor egyedül maradnak, akkor igyekeznek a legkönnyebb megoldást alkalmazni, hogy minél hamarabb megerősödhessenek

– magyarázta. A helyszínen egyébként a levegőbe lőttek a vadászok, ráadásul a csendőrség munkatársai is petárdáztak, hogy biztosan elmeneküljön a vad. Ennek azonban hátrányai is lehetnek, hiszen ha az állat megszokja a hangos zajokat, akkor már ez sem lesz hatásos megoldás. Jelenleg egyébként hiába is kérnének kilövési engedélyt a problémás medvékre, így kényszermegoldásként igyekeznek csapdával befogni azt a vadászok, hogy a rájuk bízott vadászterületek más részére vihessék.

Mărmureanu-Bíró Leonárd hangsúlyozta, hasznosnak tartja ugyan a Ro-Alert riasztó rendszert, hiszen az üzeneteknek köszönhetően az emberek esetleg nem este fogják levinni a szemetet, ha medve van a környéken vagy a kutyák sétáltatását is máskor oldják meg. Ettől függetlenül szerinte

fontos lenne, hogy csak a környékbeli lakók kapjanak üzenetet, hiszen másokat nem fenyeget veszély.

Arra is kitért, hogy az elmúlt hétvégén több medvét láttak például a Szejkefürdőn is. Hasonló a helyzet ugyanakkor Bethlenfalván, de azok jelenlétét már nem is jelzik a lakók a hatóságoknak.