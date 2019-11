Meddig tolható az anyaság?

Európa népességcsökkenése egyértelmű, mint ahogy a magyarságé is. Ha nem teszünk valamit, a magyarság el fog tűnni a történelem süllyesztőjében – hangzott el a XI. Demográfiai és Szociális Konferencián, amelyet magyarországi és helyi szakemberek bevonásával rendeztek meg Marosvásárhelyen.

Marosszentgyörgyön nem ritka a nagy család. Sokan vállalnak harmadik, negyedik gyereket is • Fotó: Rozsnyai Hunor

A 2018-as év elején Kecskeméten életre hívott rendezvényt Erdélyben is azok a döntően magyarországi egészségügyi, szociális és egyházi és felsőoktatásban közreműködő szakemberek szervezték meg, akiknek fontos, hogy a magyar ajkú társadalom népességcsökkenésének folyamatát szakmai szempontból értelmezzék és lehetőleg tegyenek ellene. A kecskeméti kezdeményezés Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános és Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere meghívására érkezett Marosvásárhelyre.

2,1 százalékos szaporulat kívánatos

A magyarországi szervezők elmondták, annak érdekében hogy egy országban a lakosság száma ne csökkenjen, 2,1 százalékos szaporulat kívánatos. Mint arról beszámoltak, 2011-ben,

amikor Magyarországon elkezdtek a népességcsökkenés ellen tenni, még 1,25 százalékos szintről indultak, és ez mára közel 1,5 százalékos mértékűre növekedett.

Bártfai György szülész-nőgyógyász professzor, a rendezvénysorozat szakmai főszervezője hangsúlyozta, hogy Európa népességcsökkenése egyértelmű, ez alól pedig a Kárpát-medence sem kivétel. „Magyarország és a magyar ajkú lakosság is drámai módon csökken a Kárpát-medencében. Ha nem teszünk valamit, a magyarság a történelem útvesztőjébe süllyed, mint ahogy ez megtörtént nagyon sok néppel az elmúlt egy-két ezer évben” – fogalmazott Bártfai, aki szerint

az utolsó pillanatban vagyunk, amikor még cselekedni lehet.

15 év alatt 65 ezerrel kevesebb katolikus

Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános elmondta, a római katolikus érsekség évente kimutatást készít arról, hogy az adott esztendőben hány keresztelő és hány temetés volt, és ennek alapján az elmúlt 15 év alatt 65 ezerrel csökkent a katolikusok száma Erdélyben. Marosszentgyörgy amúgy egyike azon kevés településnek, amelyben nem fogy a lakosság, hanem rohamosan növekszik, nem csak azért, mert sokan költöznek be a Marosvásárhely szomszédságában lévő településre, de bizony a községben egyre több gyerek is születik, egyre több család vállal harmadik, sőt negyedik gyereket is.

Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere rámutatott,

míg 2008-ban még nyolcezren laktak Marosszentgyörgyön, ma már közel 11 ezren élnek a településen,

míg 2007-ben még 100 alatt volt a születések száma, jó pár esztendeje már 120–128 gyerek születik évente, és míg 2007-ben 37 házasságkötés volt, tavaly már 69. És hogy mik azok az apró lépések, amelyek gyerekvállalásra ösztönöznek? Sófalvi szerint a lakosság azt kérte, hogy munkahelyek, kulturális programok legyenek számukra, de

pár évvel ezelőtt egyetlen játszótér és bölcsőde sem volt Marosszentgyörgyön, mindkettőn sikerült változtatni.

A település vezetője elmondta, egyebek közt azért hívták meg ezt a magyarországi rendezvényt Marosvásárhelyre, mert látják, hogy Magyarország önmagában foglalkozik a népesedés kérdésével, sőt politikájuknak gyümölcsei is vannak, így példájukból ihletet lehet meríteni.

Egyre később szülnek a nők

Szabó Béla marosvásárhelyi nőgyógyász főorvos a jelenlegi demográfiai irányzatok szülészeti vonatkozásairól beszélt. Rámutatott, amióta 1989-ben szabaddá tették a terhességmegszakítást, Románia népessége folyamatosan fogy. Hozzátette,

két kategóriában nő a születések száma: a nagyon fiatalok, 14–15 évesek, valamint a 35 év fölöttiek körében.

„Éppen csak ott nem növekszik a szám, akiknek esetében ez ideális volna, a 20–35 év közöttiek körében” – jegyezte meg. A professzor kifejtette, a nők egyre később veszik rá magukat, hogy szüljenek, Bukarestben például átlagosan 31 évesen szülik meg első gyermeküket, országos szinten ez 29 év, míg 2000-ben még 23,7 év volt az anyák átlagéletkora az első szülésnél.

Az egynapos konferencián sok más téma is szóba került, szakemberek, orvosok, tanárok, egyházi és világi vezetők adtak elő demográfiával kapcsolatos témákban. Beszéltek egyebek mellett az oltásellenességről, a betegségmegelőzésről, a családbarát szülésről, a családbarát politikáról, de még a média demográfiában betöltött szerepéről is.