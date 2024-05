Mayer Gyula: a visszajelzés kultúrája hiányzik Székelyföldön a vendéglátás tekintetében

– 2012-ben Málnás akkori polgármesterének, Kasléder Józsefnek a fia eljött hozzánk tanulni, és ő szervezett egy tanulmányutat a háromszéki illetékeseknek, hogy lássák, hogyan működik a szakképzés Veszprémben. Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke már akkor megfogalmazta, hogy ami itt folyik, azt át kell telepíteni Háromszékre is. Én csak egy épületet kértem, a többi a fejemben volt. Sokévnyi vajúdás és a világjárvány után, végül Böjte Csaba szerzetes keresett meg két éve, hogy vállaljam el a kantai intézmény vezetését. De közben sem aludtunk,

Nekünk, akik szakképzéssel foglalkozunk, a turizmusban dolgozók igényeit kell kielégíteni. Ha megfogalmazódik a munkaerőpiac részéről egy igény, arra válaszolunk, ellentétben az eddigi hazai (és romániai) gyakorlattal, mikor is olyan szakágakban képeztünk, amelyekben volt oktatónk.

Ennek meg is lett a hozadéka, egy erőteljes elmozdulás történt a színvonalban – pozitív irányba –, a munkatársak pedig megtanultak tudatosan dolgozni.

Most először felmérjük a munkaerőpiaci helyzetet, a jelenlegi és a hiányzó munkaerő-állományt. Azon dolgozunk, hogy megfelelő számban legyenek duális partnerek és képzendő hallgatók is.

Eddig 82 főt iskoláztunk négy szakmában, ők többnyire olyan emberek, akik már most a vendéglátásban, szállodaiparban dolgoznak. Szakmai, ugyanakkor módszertani képzés is volt, most már nyugodtan a végzettekre bízzuk a duális képzésben részt vevő diákok gyakorlati oktatását.