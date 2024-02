Másképp látják az ingyenes parkolóbérlet kérdését Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen

Nem egyformán értelmezik a volt politikai- és hadifoglyokra, üldözöttekre és ezek gyermekeinek járó, törvény által biztosított kedvezményeket a csíkszeredai és székelyudvarhelyi városházán a fizetős parkolást illetően. Míg Székelyudvarhelyen a vidéken élő, az említett kedvezményezettek közé tartozó személyek is igényelhetnek ingyenes parkolási bérletet, addig Csíkszeredában nem.

Az említett jogszabály nyilvánvalóan nem tér ki a fizetős parkolásra, ennek ingyenessége nem is szerepelt az ott felsorolt jogosultságok között. A törvényerejű rendelet szövege szerint a kedvezményezett személyek felmenthetők a helyi adók és illetékek kötelezettségének fizetése alól, a helyi önkormányzat határozata alapján.

A városlakók mellett azonban szép számmal élnek a környékbeli településeken is ilyen jogosultak, akik akár naponta beutaznak a városokba, és használják a fizetős parkolóhelyeket. Az ő helyzetüket viszont eltérően értelmezi a két városvezetés. Nemrég számoltunk be arról, hogy egy olvasónk jelzése nyomán a székelyudvarhelyi városháza szóvivője megerősítette, továbbra is jár az említett személyeknek az ingyenes parkolóbérlet, akár udvarhelyi, akár vidéki lakcímmel rendelkeznek.

Egy másik olvasónk azzal a kérdéssel keresett meg, hogy Csíkszeredában ugyanez miért nem lehetséges, azaz, a vidéki lakcímmel rendelkező jogosultak miért nem válthatnak ki ingyenes parkolóbérletet.

A válaszért Korodi Attila polgármestert kerestük meg, aki elmondta, az ingyenes parkolóbérletet a városháza a városban lakó jogosultaknak adókedvezményként tudja biztosítani.