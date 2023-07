Másfél millió euróból újítják fel a parkot

Szilveszter Szabolcs alpolgármester a közelmúltban végzett korszerűsítésekről beszélt érdekődésünkre. „A Molnár Józsiás parkban újraaszfaltoztuk a járdafelületet. A cél az volt, hogy a babakocsival is könnyebb legyen közlekedni, emellett a kicsik is zökkenőmentesen kerékpározhassanak, rollerezhessenek” – jegyezte meg. Hozzátette, ez csak a kezdete a felújításnak.

A jövőben újabb változás várható. „A Molnár Józsiás utcai tömbházak, az egykori kertészet irányába is megnyitnánk a parkot. A telekkönyvezés megvan, a régi üvegházakat is lebontották. Miután azt a részt is zöldesítjük, a park a tömbházaktól is megközelíthető lesz” – mondta.

Van egy másfél millió eurós pályázatunk kék-zöld infrastruktúra-fejlesztésre, jelenleg egyeztetünk a tervezőkkel. A pályázatnak köszönhetően teljes mértékben a korábban említett rész mellett a park jelenlegi területe is fel lesz újítva. Több növény lesz ültetve, emellett esővízfelfogó-rendszer és automata öntözőberendezés is lesz a parkban

Szobrot állítottak Molnár Józsiásnak



A nemrég véget ért városnapok egyik mozzanataként felavatták a névadó Molnár Józsiás szobrát. A Vetró András szobrász által készített bronz mellszobor és a körülötte lévő tér rendezése a helyi CsomóPont Egyesület 2018-as Civil Licit-győztes Téralkotás – Szobrot Molnár Józsiásnak közös erővel című projektjének köszönhetően valósulhatott meg, amint azt Bokor Tibor polgármester is hangsúlyozta beszédében.



Az alkotó Vetró András lapunknak felidézte a szobor útját az ötlettől az avatóünnepségig. Hangsúlyozta, „a taps annak is szól, aki nincs itt”, néhai Incze László múzeumigazgatóra célozva, aki a szobor elkészítését indítványozta. „Miután elkészítettem a szobrot, bepatináztam és jó ideig a Tanácsteremben kapott helyet azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a városatyák szavazzák meg a parkban való elhelyezését. Ám ez végül ifjabb Hodor Levente és Erőss Sándor sikeres pályázatának köszönhetően valósult meg. A civil liciten összegyűlt összegből a székelyudvarhelyi Lázár Imre műhelyében ki lehetett öntetni a szobrot” – idézte fel.



Aztán egy sor tényező késleltette a szoborállítást. „Közbejött a Covid, aztán a varjak, majd az aszfaltjavítás jött közbe, eltelt öt év, a szobor meg Hegedűs Ferenc oltalmába kerülve, a Kosztándi Galériában várta a megfelelő alkalmat, ami most jött el” – nyugtázta. Hangsúlyozta, rendkívül elégedett a szobor körüli tér kialakításával is. „Rajzoltam egy térkiképzési tervet, Erőss Sándorék is készítettek egy vázlatot, ám a végeredmény ifjabb Gál Zoltán érdeme, aki nagyszerű, formabontó, merész dolgot tervezett” – hangsúlyozta. A bélafalvi kőüzemben készült talapzat mellett található két gránittömbről elmondta, azokon megtalálható a park területét a településnek adományozó Molnár Józsiás életútja. „Mondhatni edukatív jellege is van a szobornak” – hangsúlyozta.



Hozzátette, ragaszkodott ahhoz, hogy a szobor a főtér felé nézzen. „Egy szobor elhelyezésénél egyik fő szempont ugyanis, hogy messziről vonzza a tekintetet. Érdemes volt kivárni ezt az öt évet. Dicséret illeti a polgármestereket, akik mozgósították a kivitelezőket, és mindenkit aki ilyen gyors és minőségi munkát végzett. Úgy látom, a szobor megtalálta a helyét, és befogadta Kézdivásárhely közössége” – nyugtázta.