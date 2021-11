Másfél milliárd lej Székelyföldre

Infografika: Tóth Szilárd/Székelyhon

Barti Tihamért annak apropóján szólaltattuk meg, hogy a Székelyföldi Önkormányzati Tanács (SZÖT) elnökeként az elmúlt két hónapban többször is kezdeményezett találkozót – akár az online térben is – a székelyföldi polgármesterekkel, a meghívott pedig több alkalommal is Cseke Attila fejlesztési miniszter, illetve Alexandru Soare, az Anghel Saligny-programot irányító vezérigazgató volt.

„Ezeken a találkozókon segítettünk a polgármestereknek eligazodni, hogy pontosan mire és miképpen tudnak pályázni, illetve hogyan értelmezzék az előírásokat. Több pontszerű kérdések foglalkoztatták a polgármestereket. Például hogyan kell beárazni egy utat ahhoz, hogy a minisztériumnak elfogadható legyen, mert a rendeletben meg volt jelenve, hogy egy útnak mennyi a költségszintje. Felmerült az is, hogy egy város vagy egy község esetében a megszabott átalányösszegben benne van-e az esővíz-elvezetés vagy a járda, illetve a kapubeállások leaszfaltozása, amelyek konkrétan nem az út részei, mégis az úthoz kapcsolódnak” – adott konkrét példát a SZÖT elnöke.

Az is felmerült, hogy lehet-e utat építeni ott, ahol nincs még kiépítve a víz- és csatornahálózat. Erre is választ tudtunk adni: olyan esetekben lehet, ahol nem indokolt a hálózatépítés,

például ahol a felújításra szoruló út összeköti a település egy félreeső részét egy turisztikai látványossággal. Ilyen esetben elmagyaráztuk, hogy ezeket hogyan indokolják meg a polgármesterek, és a pályázatukban pontosan hová csatolják. Ugyanakkor sok esetben felmerült, hogy amennyiben a polgármester aláírt kivitelezési szerződésekkel tudja bizonyítani, hogy az érintett utcában a következő két esztendőben elvégzik a víz- és csatornarendszer kiépítését, akkor ugyanarra az útszakaszra már pályázhat a Saligny-programban útaszfaltozásra is.”

Mennyi pénz?

A Saligny-program azért is ennyire „felkapott”, mert a fejlesztési minisztérium minden pályázó község számára legalább négymillió lejt biztosít (a kisvárosoknak 7 milliót, a megyei jogú városoknak 10 milliót, a megyeszékhelyeknek 43 milliót, a megyei tanácsoknak pedig 140 milliót). Ezeken az összegeken túl további pályázati pénzeket is el lehet nyerni abban az esetben, ha az elbíráló bizottság pozitívan véleményezi azokat.

A három székelyföldi megye önkormányzatai biztosan kapnak 1,48 milliárd lejt, a következő öt esztendőben. Ezen felül azonban akár ennek a többszöröse is érkezhet Székelyföldre, ezért is pályáztak összesen 8,5 milliárd lejre

– magyarázta Barti Tihamér, akit a pályázat ütemtervéről is kérdeztük. „A fejlesztési minisztérium illetékes igazgatósága februárra jut el oda, hogy átnézi a pályázatokat és válaszokat küld az önkormányzatoknak. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a következő időszakban más lehetőségekkel is élhetnek a polgármesterek: az Európai Unió által biztosított országos helyreállítási tervre (PNNR) is érdemes pályázni, hiszen ott is hatalmas összegeket lehet Székelyföldre lehívni” – zárta a Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöke.